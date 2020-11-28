Русскоязычные СМИ Германии

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28.11.2020, 3:58, Разное

Ящик Пандоры

Почему конституционная реформа Лукашенко не спасет политическую систему Беларуси

Артем Шрайбман | 25.11.2020

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Больше трех месяцев белорусы протестуют против власти Александра Лукашенко и действий его силовиков. Одно из требований протеста – новые честные выборы. Лукашенко говорит, что готов на новые выборы, и даже пообещал политзаключенным на встрече в СИЗО, что не пойдет на новый срок, но сначала предлагает реформу конституции. Суть идеи – в передаче части президентских полномочий другим органам власти. Оппозиция не доверяет его словам и рассматривает их как подмену повестки и затягивание времени.

Но чем дальше протест отходит от своей пиковой численности, тем меньше вероятность, что улица сможет сломать планы Лукашенко. Протест остается осязаемым фактором белорусской политики, нервирует власть, провоцирует ее на ошибки и показывает настойчивость недовольных. Но сил свергнуть режим по украинскому или кыргызскому сценарию у белорусской улицы, судя по всему, нет. Силовики верны и готовы калечить и, если понадобится, убивать своих противников, а протестующие, в основной своей массе, не хотят отвечать тем же.

Москва хочет, чтобы Лукашенко угомонил протесты сам, но не задерживался на своем посту

Реформу конституции поддерживает и Россия, но из своих интересов. Москва хочет, чтобы Лукашенко угомонил протесты сам, но не задерживался на своем посту, потому что он стал источником нестабильности как у себя в стране, так и в отношениях двух стран. РФ хочет более горизонтальную политическую систему в Беларуси, которая позволит вести дела не только с всевластным президентом, но иметь больше каналов и рычагов влияния внутри страны.

Лукашенко пообещал представить детали будущей реформы на Всебелорусском народном собрании в январе-феврале. Это не записанный в конституции формат общения Лукашенко с отобранным для него народом – 2500 человек – на котором он раз в пять лет делал программные выступления. Судя по всему, вскоре после Собрания должен пройти референдум по новой конституции, а затем – выборы всех или каких-то органов власти.

Лукашенко считает, что ему выгоден этот сценарий по нескольким причинам. Он затягивает время и позволяет взять протест измором. Он дает власти карт-бланш на формирование новой конфигурации белорусской политики, создание своих партий и рычагов контроля на будущее, пока лидеры оппозиции в тюрьме или эмиграции. Наконец, так Лукашенко не выглядит побежденным – он вроде как проводит в жизнь свой план, а не то, что от него требуют протестующие и Запад.

Лидеры оппозиции отказываются даже признавать право Лукашенко принимать новую конституцию, и уж тем более – помогать ему легитимизировать этот процесс без гарантий, что их мнение кто-то учтет

Чтобы подготовка конституции успокоила общество, Лукашенко нужна легитимность этого процесса. Для этого в него пытаются всеми силами завлечь оппозицию. Об этом прямым текстом говорит сам Лукашенко, об этом просит его противников Москва. Но лидеры оппозиции отказываются даже признавать право Лукашенко принимать новую конституцию, и уж тем более – помогать ему легитимизировать этот процесс без гарантий, что их мнение кто-то учтет. Моральным барьером остается тот факт, что за решеткой сидит более сотни политзаключенных, а на улицах продолжается насилие.

Поэтому Лукашенко, скорее всего, будет вынужден обсуждать и приводить в жизнь эту реформу с карманными структурами, вроде профсоюзов, провластными партиями и теми бывшими оппозиционерами средней руки, кто по разным причинам, решит включиться в процесс и потеряет из-за этого легитимность внутри самого протестного движения.

Если все пойдет по такому пути, референдум о принятии этой конституции будет проигнорирован теми белорусами, кто перестал признавать Лукашенко легитимным президентом. На голосовании для них не будет хорошего варианта – им предложат сохранять сегодняшнюю царскую конституцию или поддерживать проект власти.

Власть рассчитывает построить что-то вроде российской модели – с правящей партией и несколькими партиями-сателлитами для демонстрации того, что в системе есть плюрализм

Судя по многочисленным комментариям самого Лукашенко, кроме некоторого ослабления полномочий президента, он готов перейти на смешанную или пропорциональную систему выборов. То есть белорусский парламент либо полностью, либо на половину будет заполняться партиями. Очевидно, власть рассчитывает построить что-то вроде российской модели – с правящей партией и несколькими партиями-сателлитами для демонстрации того, что в системе есть плюрализм, а по факту – сохранить полный контроль за политикой в стране.

Про свое будущее Лукашенко говорит обтекаемо, хотя в недавнем интервью группе иностранных СМИ он несколько раз намекнул, что не будет досиживать до конца шестого срока. При этом он продолжает повторять, что не уйдет из политики полностью и будет «помогать» и «давать советы», если его попросят.

Это значит, что, если Лукашенко все-таки решится уйти (пока мы этого не знаем), он, скорее всего, решит повторить маневр Нурсултана Назарбаева, который перешел на новый пост, формально передав президентство лояльному преемнику, но сохранив определяющее влияние в стране.

Лукашенко тоже может развести фигуры президента и главы Совбеза, пересев во второе кресло, или возглавить какой-нибудь президиум Всебелорусского народного собрания. Неслучайно сам Лукашенко заявил, что статус этого пока еще невнятного института надо закрепить в новой конституции как чуть ли не высшую форму прямого народовластия.

Если же Лукашенко проведет реформу конституции, но решит продолжать быть президентом по ее итогам, это станет еще одним мощным триггером для протестов и давления со стороны России

И здесь начинаются проблемы. Казахстанская и российская модели работают потому, что их лидеры, судя по всему, пользуется поддержкой большинства в своих странах. А сырьевая подушка безопасности как в России, так и в Казахстане позволяет проходить кризисы с меньшей болью, чем переживает белорусская экономика.

В Беларуси ситуация другая. Экономика стагнирует уже много лет и без реформ не способна расти без 2-3 млрд долларов ежегодной внешней поддержки. Лукашенко непопулярен, все доступные замеры его рейтинга социологами до и после выборов показывают от 20 до 35 процентов.

Как показал опыт тех же РФ и Казахстана, преемники довольно быстро начинают дистанцироваться от патрона, вносить нотки самостоятельности в свой курс. Путину пришлось возвращаться в президенты, чтобы задвинуть выходящего из-под контроля Медведева, а у Назарбаева нет такого пути. Не будет его и у Лукашенко.

К тому же, любого назначенного самим Лукашенко преемника к дистанцированию от него и быстрым реформам будет толкать гремучий микс из низкого рейтинга бывшего президента, экономического кризиса и международной изоляции. Если Лукашенко не уйдет полностью, то спящий конфликт между ним и преемником или новой партией власти выплеснется наружу быстрее, чем в более стабильных странах, проходивших этот путь.

Если же Лукашенко проведет реформу конституции, но решит продолжать быть президентом по ее итогам, это станет еще одним мощным триггером для протестов и давления со стороны России. И белорусское общество, и Москва почувствуют, что их опять обманули.

На среднесрочной дистанции у Лукашенко нет хороших вариантов, кроме переговоров о гарантиях своей безопасности с лидерами оппозиции или назначения временным главой государства компромиссной фигуры. Это должен быть человек, который сможет убедить недовольное большинство, что Лукашенко действительно собрался на покой и что сейчас начнутся настоящие реформы.

И то, и то – унизительно для Лукашенко. Пока что он даже отказывается признавать глубину кризиса в стране, считает протестующих кучкой маргиналов, занижает их численность и надеется успокоить ситуацию своими руками. Это значит, что выход из тупика будет дольше и больнее, чем он мог бы быть. Но в любом из сценариев события 2020 года станут переломной точкой, которая пустила карьеру первого белорусского президента под откос.

Что ждет российский флот в Судане: портрет на фоне геополитики и золота

РФ готовится подписать с Суданом соглашение о базе ВМФ на Красном море. Что нужно знать о связях РФ с африканской страной, недавно свергшей правителя, которого принимал Путин?

27.11.2020 Автор Роман Гончаренко

Крейсер “Москва” в Средиземном море, 2015 год

Судан не спешит. С момента, когда президент РФ Владимир Путин 16 ноября поручил Минобороны подписать соглашение о создании на Красном море пункта материально-технического обслуживания для ВМФ РФ, прошло почти две недели. Еще раньше, 11 ноября, Москва опубликовала проект договора. Можно ли уже говорить о задержке – вопрос открытый, но есть обстоятельства, из-за которых Судан может медлить.

Договор с РФ на фоне сближения Судана с США

Незадолго до озвученных в РФ планов наметился прорыв в отношениях Судана и США. В конце октября администрация президента Дональда Трампа пообещала удалить Судан из списка стран, поддерживающих терроризм. Африканская страна находится в этом списке с 1990-х годов, в том числе из-за того, что принимала у себя главу террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена. Этой осенью Судан сделал два шага навстречу Вашингтону: выплатил жертвам и их близким в США 335 миллионов долларов компенсаций за предположительно организованные “Аль-Каидой” теракты в 1998 году в Кении и Танзании, а также договорился – при посредничестве Белого дома – о нормализации отношений с Израилем.

Госсекретарь США Помпео и премьер Судана Хамдок, август 2020 года

На этом фоне подготовка соглашения Судана с Россией может вызвать недовольство Америки, предполагает Аннетте Вебер (Annette Weber), эксперт берлинского фонда “Наука и политика” (SWP). “В последние недели США были главным партнером Судана по нормализации отношений, в это было вложено много усилий, – говорит Вебер. – Суданская экономика существенно зависит от снятия ограничений”. Возможно, Хартум решил дождаться исключения из “черного списка” и прояснения, какой будет позиция будущего президента США Джо Байдена. Пока Вашингтон молчит.

Если документ будет подписан, Москва получит вторую точку для своего флота в регионе после Тартуса в Сирии. У РФ будет право размещать на морской базе в Судане до 300 военных, которые смогут обслуживать одновременно до четырех кораблей, в том числе с ядерной установкой. РФ также рассчитывает использовать воздушное пространство Судана для своей миссии и, в свою очередь, обязуется безвозмездно поставить системы ПВО для защиты суданской военно-морской базы в Порт-Судане. Договор предполагается заключить на 25 лет с перспективой продления.

Что нужно знать о Судане и его отношениях с РФ

До отделения Южного Судана в 2011 году Судан был крупнейшим государством в Африке. С 1989 года страной 30 лет авторитарно правил президент Омар аль-Башир, который стал первым действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Поводом стали обвинения в военных преступлениях во время конфликта в регионе Дарфур.

Омар аль-Башир, апрель 2019 года

Судан с 42-миллионным, преимущественно мусульманским населением фактически был страной-изгоем, что не помешало Путину в 2017 году принять аль-Башира в Сочи. Aль-Башир тогда называл Судан “ключом РФ к Африке” и предлагал построить базу на Красном море, но реализовать идею не успел. В апреле 2019 года на фоне протестов аль-Башир был свергнут военными, суд приговорил его по обвинениям в коррупции к двум годам лишения свободы.

“Судан – ключевая страна в регионе”, – говорит Аннетте Вебер из SWP. – Это шарнир между странами Магриб на севере Африки, Сахелем и Красным морем. Он чрезвычайно важен, поскольку по его территории проходят торговые маршруты с запада на восток и с севера на юг. Также через Судан проходят основные пути контрабанды золота, минералов, железных руд, оружия и вооруженных наемников, которые воюют либо в Ливии, либо там же в регионе”. Судан также считается одним из маршрутов беженцев из Африки в Европу.

Прорыв после визита аль-Башира к Путину

До недавнего времени Судан и РФ не были особенно близки. Заметное сближение началось в 2017 году, отмечает Холуд Хеир, аналитик из Хартума. По ее словам, после визита в Сочи аль-Башир решил, что “Россия его друг”. Тогда же в прессе появились публикации о российских компаниях, занимающихся добычей золота в Судане, а позднее – о российских наемниках из пресловутой ЧВК “Вагнер”. “Ходили правдоподобные слухи о том, что российские спецслужбы сотрудничали с аль-Баширом в очернении протестов в начале революции, – говорит Холуд Хеир. – Были сфабрикованные снимки демонстрантов с радужными флагами ЛГБТ-сообщества, что нетипично для Судана”. Москва подтвердила присутствие ее военных специалистов, но отрицала причастность к подавлению протестов.

Генерал Мохаммед (Хамидти) Дагало, июнь 2019 года

После революции и свержения аль-Башира Суданом управляют гражданские и военные, сформировавшие переходный орган власти – Суверенный совет. По словам Холуд Хеир, у военных более сильные позиции, и РФ удалось сохранить связи благодаря замглавы Суверенного совета, генералу Мохаммеду Хамдану (Хамидти) Дагало.

“Хамидти – в принципе самый могущественный человек в стране. РФ приложила много усилий, ранее поддержав аль-Башира, теперь – Хамидти, также потому, что она причастна к самому прибыльному товару Садана – золоту, – говорит Хеир. – По данным заслуживающих доверия источников, российские военные и частные структуры охраняют золотодобывающие шахты, которые связывают с Хамидти, на севере страны”. После того, как основные запасы нефти достались Южному Судану, золото стало одним из главных источников дохода для суданской экономики, ослабленной санкциями, коррупцией и инфляцией.

Зачем РФ точка на Красном море

Морпехи США в Джибути, 2016 год

Идя на сближение с Россией, Судан преследует политику многовекторности, считают эксперты. Россия, в свою очередь, на фоне растущего значения Красного моря как транспортной артерии и геополитической горячей точки стремится получить то, что уже есть у других стран. Военно-морские базы в Джибути на Красном море есть у США, Франции, Японии, Италии и с недавних пор – у Китая. Даже Германия в рамках европейской миссии по борьбе с пиратами содержит там пункт МТО (материально-технического обеспечения), правда, скромный, способный принять только один корабль. Россия, по данным СМИ, тоже хотела базу в Джибути, но не сложилось.

Российский военный обозреватель Александр Гольц считает, что “единственной более-менее внятной целью (России. – Ред.) является участие в разработке полезных ископаемых региона”, но называет “странным” привлечение к этому ВМФ. Кроме того, по словам Гольца, МТО в Судане может быть частью “демонстрации того, что РФ является великой державой”, что эксперт называет “важнейшим элементом внешней политики” РФ. Наконец, еще одно предположение Гольца – способность РФ “в случае конфликта с Западом перерезать транспортные коммуникации”.

Эксперт обратил внимание на то, что Судан – нестабильный регион и напомнил об опыте СССР. По его словам, в 1970-е годы в Сомали “пришлось использовать батальон морской пехоты” для эвакуации личного состава морской базы, советников и их семей после того, как сомалийское руководство расторгло договор, “обидевшись” на поддержку Москвой Эфиопии.