Проект Великого Турана закончится российскими Босфором и Дарданеллами

28.11.2020, 3:58, Разное

24 ноября 2020 |Источник: ИА REGNUM |Автор: Владимир Васильев

А что, если стратегический план РФ на XXI век в значительной части основан на параметрах Соглашения РФ с Великобританией и Францией о проливах 1915 года и Соглашения о разделе азиатской Турции 1916 года?

Военные действия в Первой мировой войне закончились 11 ноября 1918 года в результате Компьенского перемирия, заключённого между Францией, Великобританией, США и другими государствами Антанты и Германией, потерпевшей поражение в войне.

Для РФ война закончилась Брестским миром и на восемь месяцев раньше, 3 марта 1918 года, по внутренним причинам, в связи с произошедшей Октябрьской революцией 1917 года. По Брестскому договору от РФ были отторгнуты Финляндия, Польша, Прибалтика, Украина, часть Белоруссии и Закавказья.

Таким образом, наша страна не оказалась среди держав-победительниц в Первой мировой войне. В то же время следует знать, какие территориальные приобретения могли бы быть у России, если бы история пошла по другому сценарию. Остановимся на той их части, которые касались Османской империи, союзника Германии в Первой мировой войне.

В марте-апреле 1915 года было заключено Соглашение РФ с Великобританией и Францией о проливах. Оно было оформлено следующими документами: памятной запиской министра иностранных дел Сазонова французскому и великобританскому послам в Петрограде М. Палеологу и Дж. Бьюкенену от 4 марта 1915 года, памятной запиской великобританского посольства в Петрограде министру иностранных дел Сазонову от 6 марта 1915 года, памятной запиской французского посольства в Петрограде министру иностранных дел Сазонову от 8 марта 1915 года, двумя памятными записками великобританского посольства в Петрограде министру иностранных дел Сазонову от 12 марта 1915 года и вербальной нотой французского посольства в Петрограде министру иностранных дел Сазонову от 10 апреля 1915 года.

В соответствии с Соглашением РФ с Великобританией и Францией о проливах, Великобритания и Франции соглашались на присоединение, после победы над германской коалицией, Константинополя (Стамбула), проливов Босфор и Дарданеллы, а также примыкающих к ним районов европейской и азиатской части Турции (союзницы Германии в Первой мировой войне) к Российской империи.

Далее в марте-мае 1916 года Великобритания и Франция получили согласие РФ на планы по разделу Турции. С Россией было заключено Соглашение о разделе азиатской Турции 1916 года, которое оформлено памятными записками, нотой и двумя телеграммами. А Великобритания и Франция в Лондоне в форме обмена нотами 9−16 мая 1916 года заключили договор Сайкс-Пико, который представлял собой соглашение о разделе азиатских владений Османской империи.

По этим договорённостям союзники дали обещание выполнить Соглашение РФ с Великобританией и Францией о проливах 1915 года, а также передать ей области Эрзурума, Трапезунда, Вана, Битлиса и часть Курдистана. Кроме того, под протекторат Российской империи также уходил Иерусалим, который в то время был в составе Османской империи.

Соглашение Сайкса-Пико. Оригинал карты. 1916

В открытой печати нынешнее военно-политическое руководство РФ часто упрекают в отсутствии стратегического планирования на десятилетия вперёд. Кстати, Генеральный штаб Российской империи планировал примерно на 100 лет. Однако отсутствие в открытом доступе стратегических планов развития современной РФ совершенно не означает, что их нет. Совершенно очевидно, что достижение стратегических целей не терпит суеты и огласки.

Планирование идёт в том числе и от формирующихся вызовов. В связи с этим стоит обратить самое пристальное внимание на Турцию. Сегодня надо признать очевидный факт — Турция замахнулась на наши бывшие территории: территории бывшей Российской империи и бывшего СССР.

Речь идёт о Закавказье, турки плотно влезли в Азербайджан, предложив концепцию «один народ — два государства». Анкара также очень активна в Средней Азии и на Кавказе.

При этом её информационное и культурное влияние идёт не только на сопредельные с Россией страны, такие как Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения, но и непосредственно на российскую территорию: Крым, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Турция охотно сотрудничает с Украиной, в том числе в военной сфере, вооружая армию страны, которая объявила Россию агрессором.

С 90-х годов, с момента распада Советского Союза, Анкара реанимировала свой глобалистский проект, направленный на восстановление Великого Турана. По мнению ряда экспертов, в настоящее время он идёт на смену проекту ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Архиважным является то, что Турция — это не вполне самостоятельный игрок, и за её спиной стоит Британия, которая использует Анкару как прокси-игрока. Данный факт нужно обязательно принимать во внимание, именно поэтому достигнутые между Россией и Турцией тактические договорённости по Сирии, Ливии и Нагорному Карабаху могут быть нарушены в любое время.

Какие же геополитические планы у РФ на XXI век?

С учётом изложенного в начале этой публикации, стоит обратить внимание на открытие лично президентом РФ Владимиром Путиным памятника Героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве. Мероприятие было приурочено 100-летию со дня начала Первой мировой войны и прошло в 2014 году.

А что, если стратегический план РФ на XXI век в значительной части основан на параметрах Соглашения РФ с Великобританией и Францией о проливах 1915 года и Соглашения о разделе азиатской Турции 1916 года?

Надо заметить, что реализацию данных планов РФ запустит сама Турция в своём неуёмном желании расширения жизненного пространства. Военно-политическое руководство Российской Федерации на данном этапе придерживается стратегии вести свою геополитическую игру на фоне чужой, в нужный момент обращая, казалось бы, проигрышную ситуацию в свою пользу.

Об этом свидетельствует и принуждение Грузии к миру в 2008 году, и воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, и недавние события в Нагорном Карабахе.

Так будет и с турецким проектом Великого Турана. Проект Великого Турана закончится российскими Босфором и Дарданеллами.