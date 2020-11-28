Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 13 млн

28.11.2020, 3:24, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом нового типа в США в пятницу превысило 13 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев коронавируса в США в пятницу достигло 13047202, общее число жертв вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в США превысило 264 тыс. человек, передает ТАСС.

Из более чем 264 тыс. летальных исходов более 34 тыс. зарегистрированы в штате Нью-Йорк. Далее по числу смертей следуют Техас (21,7 тыс. умерших) и Калифорния (19 тыс.).

Напомним, в прошлую субботу число выявленных случаев коронавируса в США превысило 12 млн. 19 ноября число жертв коронавируса в США превысило четверть миллиона человек.