ПУТЬ К СВОБОДЕ

28.11.2020, 3:04, Разное

Северокорейский гимнаст перепрыгнул 12-футовый забор из колючей проволоки и бежал на свободу через самую строго охраняемую границу в мире

Tariq Tahir 24 ноя 2020

Сообщается, что перебежчик из Северной Кореи использовал свои спортивные навыки гимнаста, чтобы перепрыгнуть через заграждение высотой 12-футов и бежать на Юг.

Его дерзкий побег включал в себя преодоление самой тщательно охраняемой пограничной зоны в мире, усыпанной двумя миллионами мин и ощетинившийся заграждениями из колючей проволоки.

Граница между Северной и Южной Кореей сильно укреплена. Предоставлено: AP: Associated Press.

Должностные лица были настолько ошеломлены этим, что заставили 20-летнего мужчину, воссоздать свой прыжок, чтобы подтвердить свое заявление.

По сообщению Korea Herald, мужчина невысокого роста, и власти считают, что его небольшой вес и занятия гимнастикой помогли побегу.

Очень немногие северокорейские перебежчики решаются бежать от жестокого режима Ким Чен Ына путем опасного перехода границы, причем большинство из них бежит через Китай.

Южнокорейские СМИ сообщают, что мужчина задел датчики пограничного заграждения, которые не сработали.

Он был зафиксирован тепловизорами дважды 2 ноября – в 10:14 и 10:22 – «слонявшимся» примерно в миле к югу от демилитаризованной зоны.

Мужчина в синей гражданской одежде был взят под стражу и попросил политического убежища.

Перебежчик из Северной Кореи использовал свои спортивные навыки гимнаста, чтобы перепрыгнуть через заграждение

Протяженность границы между двумя Кореями составляет 160 миль. Предоставлено: AP: Associated Press.

Военные власти теперь подозревают, что он, возможно, вскарабкался на металлическую стойку заграждения и спрыгнул с колючей проволоки наверху, сообщает Чосун Ильбо.

Начато расследование – почему высокотехнологичные системы безопасности Южной Кореи, установленные вдоль всей 160-мильной границы, не работают.

«Мы выясним, почему не сработали датчики, и сделаем все необходимое чтобы они функционировали должным образом», – сказал один из официальных лиц информационному агентству Yonhap.

Всего, за последние годы с Севере на Юг совершили поездки около 32000 человек, пик пришелся на 2009 год – 2900 человек, минимум – на 2016 год (1400 человек).

В 2017 году драматический побег северокорейского солдата О Чонг Сона под пулями через границу, привлек внимание всего мира.

На невероятных кадрах видно, как он подъехал на джипе, затем побежал и как его бывшие товарищи преследовали его и выстрелили в него пять раз прежде чем он достиг территории Южной Кореи.

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Видеозапись сделанная американским командованием сил ООН запечатлела, как он отчаянно полз после ранения, прежде чем через несколько часов южнокорейские солдаты вытащили его в безопасное место.

Его срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию – зашили раны, во время операции у него в желудке были обнаружены черви-паразиты длиной десять дюймов.

Ведущий хирург Ли Кук-чон сказал CNN, что солдат был как «разбитая банка».

Он также показал фотографии, на которых видны десятки паразитов телесного цвета, удаленных из пищеварительного тракта раненого солдата. Наличие паразитов является результатом плохого питания северокорейских солдат.

Драматический момент – северокорейского солдата преследуют и стреляют в него пять раз, когда он пересекает границу с Югом