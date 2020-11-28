В Киеве решили заставить соцработников учить украинский язык жестов

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28.11.2020, 2:30, Новости дня

Ответственный за языковую политику на Украине Тарас Креминь констатировал недостаточный уровень владения украинским языком жестов большинством педагогических и социальных работников, призвав жаловаться на воспитателей, учителей, преподавателей и соцработников, нарушающих украинский закон о госязыке.

«К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинским языком жестов. Поэтому развитие украинского языка жестов, создание доступной языковой среды для лиц с нарушениями слуха в учебном процессе, полное обеспечение современными учебно-методическими, дидактическими материалами, как это определено действующим законодательством, достойная оплата труда в педагогической и социальной сферах – среди приоритетов, которые должны быть определены управленцами в сфере образования и социальной политики», – написал Креминь на своей странице в соцсети Facebook.

По словам чиновника, в последнее время значительно увеличилось число жалоб на нарушение языкового закона Украины в образовательном процессе.

«К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения количество таких случаев и форм самих нарушений поражает. Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства», – пожаловался Креминь.

Он напомнил, что, согласно законодательству, языком образовательного процесса на всех уровнях является только украинский язык и призвал жаловаться на воспитателей, учителей, преподавателей и других педагогических, научно-педагогических и социальных работников, нарушающих законодательство в языковой сфере.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Месяцем ранее Верховный суд Украины запретил Зеленскому говорить по-русски. 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории всей страны. Между тем, по данным Украинского института политики, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.



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