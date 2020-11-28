Офис генпрокурора отказался подписывать запрос об экстрадиции Бахматюка

28.11.2020, 2:14, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины отказался подписывать запрос об экстрадиции бизнесмена Олега Бахматюка. Об этом 27 ноября сообщило издание Kyiv Post.

Издание ссылается на документ, который имеется в распоряжении редакции.

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита “VAB Банка” на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он, но пытаются объявить его в розыск.

“Я готов давать показания… Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить, задать вопросы, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания процессов”, – сказал Бахматюк.