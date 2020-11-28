 

Австрийское село Fucking сменит название из-за насмешек и кражи дорожных знаков

28.11.2020, 2:14, Новости дня

Австрийское село Фукинг (Fucking) решило сменить название из-за насмешек. Соответствующее решение местные власти приняли 26 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Село, которое с 1 января 2021 года будет называться Фуггинг, находится к северу от Зальцбурга, недалеко от границы с Германией.

Название решили сменить еще и из-за частых краж дорожных знаков на сувениры.

Deutsche Welle отмечает, что село известно как Фукинг около 1 тыс. лет. Будут ли переименовывать соседние села Оберфукинг и Унтерфукинг, неизвестно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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