Австрийское село Fucking сменит название из-за насмешек и кражи дорожных знаков
28.11.2020, 2:14, Новости дня
Австрийское село Фукинг (Fucking) решило сменить название из-за насмешек. Соответствующее решение местные власти приняли 26 ноября, сообщает Deutsche Welle.
Село, которое с 1 января 2021 года будет называться Фуггинг, находится к северу от Зальцбурга, недалеко от границы с Германией.
Название решили сменить еще и из-за частых краж дорожных знаков на сувениры.
Deutsche Welle отмечает, что село известно как Фукинг около 1 тыс. лет. Будут ли переименовывать соседние села Оберфукинг и Унтерфукинг, неизвестно.
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