В украинских учреждениях исполнения наказаний за 10 месяцев умерло 387 человек – Минюст

28.11.2020, 2:14, Новости дня

За 10 месяцев 2020 года в украинских учреждениях исполнения наказаний умерло 387 человек. Об этом на запрос УНН сообщили 27 ноября в Министерстве юстиции страны.

“Умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины”, – проинформировало ведомство.

В Минюсте подчеркнули, что всем умершим делали вскрытие.

“В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерло два человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины”, – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 1 ноября в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в конце октября говорил, что эпидемическая ситуация в колониях “прекрасна, как в фантастических фильмах”. По его словам, люди там практически не болеют COVID-19.

В Украине по состоянию на 27 ноября коронавирусную инфекцию подтвердили в 693 407 случаях, из них 16 218 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 11 909 пациентов с COVID-19, выздоровело 326 238 человек.