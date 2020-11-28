Венгрия заявила о сильном лобби в ЕС против «вакцин извне»

28.11.2020, 1:36, Новости дня

В Европе существует сильное лобби против вакцин не из Евросоюза, но Будапешт намерен действовать в интересах собственного народа, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского союза. Но такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место. И в интересах венгров – получить вакцину, безопасную вакцину так быстро, насколько это возможно», – сообщил Сийярто в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Также глава МИД отметил, что венгерское руководство было бы радо, если бы удалось наладить производство российской вакцины от коронавируса в стране. «Но я не могу сказать, произойдет ли это. Мы были бы рады, если бы это произошло. Но это технологический вопрос… Компании говорят, что для внедрения новых российских технологий для производства вакцины может потребоваться до полутора лет», – сказал Сийярто.

Производство российской вакцины обсуждалось с местными фармкомпаниями во время визита российского министра здравоохранения Михаила Мурашко в Венгрию, отметил он. «Мы посмотрим, можно ли сократить это время. Если нужно так много времени, то, конечно, это неконкурентоспособно. И тогда нам придется сконцентрироваться только на закупках», – указал венгерский министр.

Он пояснил, что в декабре в Венгрию начнут поступать небольшие партии «Спутник V», более крупные – в январе. «Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты», – указал Сийярто.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. В то же время одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину.

Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».