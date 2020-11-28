Бортпроводника «Победы» заподозрили в даче взятки за медосмотр

28.11.2020, 1:36, Новости дня

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения бортпроводник авиакомпании «Победа» попытался дать взятку сотруднику здравпункта аэропорта Сургута (ХМАО) за прохождение медосмотра и получение разрешения на выполнение рейса, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«26 ноября, Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления принял заявление от врача здравпункта аэропорта Сургута по факту покушения на дачу взятки сотрудником «Победы», – приводит сообщение пресс-службы воздушной гавани РИА «Новости».

В пресс-службе аэропорта Сургута утверждают, что рано утром 4 октября в здравпункт воздушной гавани для прохождения предполетного медосмотра перед рейсом в Махачкалу явился экипаж авиакомпании «Победа». «В ходе осмотра у одного бортпроводника были выявлены признаки алкогольного опьянения, которое никаких сомнений не вызывало. Более того, бортпроводник предложил врачу здравпункта скрыть сей факт и дать допуск к рейсу взамен на 20 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба. Там уточнили, что в медкабинете ведется видеонаблюдение и есть запись произошедшего. Бортпроводника отстранили от полета, организована проверка.

Напомним, в январе прошлого года пассажир рейса Сургут – Москва, находившийся в состоянии опьянения, попытался прорваться в кабину пилотов и заставил изменить курс самолета на Афганистан, угрожая якобы имевшимся у него оружием. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали. Позже в Сети появилось видео задержания, а также допроса задержанного. Подробностями инцидента поделилась бортпроводница рейса Сургут – Москва.