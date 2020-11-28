 

Энтузиасты добрались до таинственного артефакта в пустыне штата Юта

28.11.2020, 1:36, Новости дня

В Сети начали появляться фотографии людей на фоне таинственного артефакта в виде металлического обелиска, обнаруженного сотрудниками природоохранного агентства штата Юта в глубине пустыни Ред-Рок.

Найти загадочный объект помогли энтузиасты, которые разыскали конструкцию в Google Earth и разместили ее координаты в Сети. Первый человек добрался до обелиска всего за 48 часов, передает Би-би-си.

«Я решил оказаться там первым. Меня привлекло то, что этот объект простоял там пять лет», – объяснил Дэвид Сурбер, 33-летний бывший офицер армии США из Юты, который провел ночью шесть часов за рулем после прочтения предполагаемых координат столба в Reddit.

Пользователь Reddit Тим Слейн, разместивший координаты обелиска, рассказал, что отследил траекторию полета вертолета природоохранного агентства штата Юта до места посадки. Слейн отсканировал карту, чтобы сопоставить местность с фотографиями в Сети и обратил внимание на длинную и узкую тень в каньоне, которой не оказалось на спутниковых снимках 2015 года.

«Я знал, что как только об этом месте станет известно, люди туда потянутся. Я получил несколько гневных сообщений за то, что раскрыл это место. Но если бы я не нашел его, это наверняка сделал бы кто-то другой», – считает Слейн.

Сурбер добрался до таинственного артефакта в виде металлического обелиска еще затемно. Сначала он был один, но вскоре начали появляться и другие люди, тоже нашедшие координаты в интернете.

Напомним, металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Агенты России в окружении Зеленского, спецоперация с вагнеровцами, развал государства, Порошенко. Интервью Гордона со Смешко. Трансляция

25.10 / Идентифицирован захватчик «Банка Грузии» в Зугдиди

27.08 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

11.07 / Тбилиси обвинил российских военных в ранении грузина на границе Южной Осетии

16.07 / Пушков оценил ответ Горбачева на обвинения в «геополитической капитуляции»

06.10 / Собянин пригрозил остановить не предоставляющие данные об удаленке предприятия

18.07 / Байден заявил, что Россия и Китай пытаются вмешаться в выборы президента США

12.07 / Пьяный украинец пригрозил заминировать избирательный участок в Польше

20.11 / Азербайджанские военные вошли в город Агдам в Нагорном Карабахе

10.10 / В Арктике ускорилось таяние льдов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска