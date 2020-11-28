Крым обеспечат артезианской водой из новых скважин

28.11.2020, 0:42, Новости дня

Власти Крыма и Севастополя разрабатывают 28 новых скважин для подачи артезианской воды, которые должны войти в строй до конца 2020 года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в системы водоснабжения Крыма и Севастополя. Воду из пробуренных скважин региону важно успеть подать до конца года жителям Крыма», – приводит слова замминистра пресс-служба министерства, передает РИА «Новости».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что две опытные опреснительные установки разместят в Крыму, предварительно, в Сакском районе.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Кабмин подготовил комплексный план по надежному обеспечению Крыма водой. На реализацию этого плана будет направлено около 50 млрд рублей.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.