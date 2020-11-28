В РФ оценили версию немецкого эпидемиолога о причинах пандемии

28.11.2020, 0:42, Новости дня

Микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого эпидемиолога Александра Кекуле о распространении по миру итальянского штамма коронавируса.

«Профессор Александр Кекуле – это немецкий Жириновский от медицины. Он, конечно, уважаемый ученый, но любит перед прессой сказать что-нибудь эффектное», – сообщил Иванов в беседе с «Московским комсомольцем».

При этом Иванов отметил, что «китайское» происхождение вируса SARS-CoV-2 ни у кого не вызывает сомнения, в том числе и у доктора Кекуле. «Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер», – отметил микробиолог.

Он напомнил, что еще в январе Кекуле «призывал правительство ФРГ ввести строгий санитарный контроль на границах, делать всем туристам, возвращающимся из заграничных поездок, тесты». «Потом весной, когда стали регистрировать массовые случаи заболеваний в Германии, он также громогласно настаивал на введении строгого карантина. А осенью почему-то стал ратовать за его отмену, хотя заболеваемость осенью намного выше, чем весной. Просто он – фрондер, постоянно критикует правительство, и тем самым привлекает прессу», – сказал Иванов. Однако микробиолог подчеркнул, что Кекуле был прав, говоря о том, что европейцы недооценили угрозу, исходящую от вируса.

Иванов рассказал, что в РФ обнаружено более ста штаммов коронавируса, и большинство из них пришли в страну из Европы. «Большинство штаммов, завезенных в Россию, пришли к нам из Европы. Их завезли наши туристы, которые отдыхали там во время Нового года и после него», – отметил микробиолог.

При этом ученый раскритиковал утверждение немецкого специалиста о том, что «итальянский» штамм встречается в 99% случаев. «Вирус – постоянно меняется, эволюционирует, приспосабливается к окружающей среде», – подчеркнул Иванов.

Накануне немецкий эпидемиолог Александр Кекуле предположил, что мутировавший штамм коронавируса из Италии распространился по миру из-за того, что Европа не восприняла угрозу всерьез.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском регионе, предположительно, формируется вариант коронавируса с определенными мутациями. Она также рассказала, что в начале весны в Россию массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы, однако штаммы, «которые были привезены из Китая в начале этого года», в РФ не циркулируют. Кроме того, в Сибири, а в единичных случаях и в европейской части России, выявлена мутация, которая получила распространение в Японии.