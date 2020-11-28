Ответственность за уклонение от подачи декларации должна быть суровой – Зеленский

28.11.2020, 0:26, Новости дня

Кризис, вызванный решениями Конституционного Суда Украины об отмене части антикоррупционного законодательства, привел к серьезным последствиям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, которое состоялось 27 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский призвал Верховную Раду принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесение в нее ложных сведений.

“Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону”, – сказал президент.

По его словам, следующим шагом в преодолении кризиса должно стать восстановление норм закона “О предотвращении коррупции”. Закон должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций.

Народный депутат от фракции “Слуга народа”, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что рабочая группа наработала рамки такого восстановления. Законопроект зарегистрируют на следующей неделе.

По ее словам, все декларации, в том числе судей Конституционного Суда, должно проверять Национальное агентство по предотвращению коррупции. Радина уточнила, что должны быть установлены особенности проверки деклараций судей и судей Конституционного Суда, направленные на минимизацию контакта между судьей и НАПК и автоматизацию процессов назначения проверок.

“Восстановление уголовной ответственности за непредставление декларации и ложное декларирование является абсолютным приоритетом. Хочу подчеркнуть, что мы не можем себе позволить и просто не имеем права под предлогом очередного раунда дискуссий не принять законопроект и фактически установить амнистию всех деклараций 2020 года”, – сказала нардеп.

27 ноября рабочая группа Верховной Рады обнародовала основные договоренности по урегулированию кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда Украины. Нардепы предлагают увеличить порог, с которого наступает уголовная ответственность – с 250 прожиточных минимумов (около 500 тыс. грн) до 500 (более 1 млн грн).

Председатель НАПК Александра Новиков считает, что решения группы – “не о предотвращении коррупции”.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Высший антикоррупционный суд Украины из-за решения КСУ отменил свой первый приговор и начал закрывать производства по недостоверному декларированию.