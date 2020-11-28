 

В поездах пассажирам снова будут продавать чай и кофе – “Укрзалізниця”

28.11.2020, 0:26, Новости дня

В украинских поездах пассажирам вернут возможность покупать чай и кофе. Об этом 27 ноября проинформировала на своем сайте “Укрзалізниця”. 

“С 1 декабря 2020 года “Укрзалізниця” возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято из-за многочисленных обращений и пожеланий пассажиров вернуть чай и кофе”, – говорится в сообщении.

В компании пообещали оказывать данную услугу в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами.

“Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде – гофрированных стаканах емкостью 250 мл. Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн”, – объяснили в “Укрзалізниці”.

Пассажирам также пообещали продавать товар в индивидуальной упаковке, в частности, печенье, вафли и снеки.

До 15 января 2019 года чай и кофе стоили в поездах Украины 8 грн.

Продажу чая и кофе “Укрзалізниця” отменила в июне 2020 года в рамках противоэпидемических мер, отмечает “Укринформ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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