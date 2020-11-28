Мнение: Ковид путает все карты; упыри бьются за людей

28.11.2020, 0:16, Разное

Нашего брата ковид-диссидента сегодня можно встретить в самых неожиданных местах. Я вот на сон грядущий люблю включить телевизор – а там по ночам на всех главных каналах повторяют, причем без рекламы, дневные пропагандистские ток-шоу, и я таким образом периодически попадаю то на Соловьева, то на «Время покажет», то на Норкина с НТВ. Долго это смотреть нельзя, меня обычно хватает минут на 5. Но тут я однажды «залип» – и на ком! На Шейнине, который со своей физиономией русскоязычного хана Батыя, спившегося в суровой русской зиме, обычно наводит на мысли самые человеконенавистнические.

А дело в том, что Шейнин вдруг оказался самым натуральным борцом с ковидоистерией, причем и гости в студии подобраны в основном ему под стать. Гости там сначала долго полоскали ПЦР-тесты за их «достоверность», потом Шейнин совершенно правильно отмечал, что такая долгая кампания запугивания населения приводит к множественным психическим расстройствам, привели мнения психиатров; потом вспомнили про детей – что они в школах уже травят потенциальных «ковидников», так как никому неохота из-за одного ковидного уходить на карантин всем классом. Мне особенно понравился один из гостей студии, которого представили как главу некой «Московской ассоциации врачей-терапевтов» (или как-то в этом роде); когда его спросили, а что же делать, ведь ковид типа не дремлет и косит народ – он (кстати, толстый пожилой мужчина) сказал без раздумий – «Да отменять потихоньку все эти ограничения, маски и прочий бред». А когда Шейнин (давая пас) попросил уточнить когда (типа не дождаться ли резкого снижения, а уж потом…) – наш главный терапевт, не моргнув глазом, сказал – «Да прямо с завтрашнего дня и начать».

Шейнин, распалившись от темы тестирования, даже едва не задал (в эфире Первого канала!) прямой вопрос: если, по словам главы Роспотребнадзора, количество тестов в сравнении с вечной сейчас в 5-6 раз больше – не следует ли из этого, что тогда и количество «заболевших» должно быть больше каждый день минимум в 5-6 раз, чем весной (а не в 2,5-3, как сейчас) – но тут все участники шоу, как у них водится, начали одновременно орать, и вопрос не прозвучал как должно. Но он хотя бы был задан!

Потом от темы крайне сомнительных ПЦР-тестов перешли к теме вакцин и вакцинации – и тут Первому каналу оказалось есть что сказать. Прошлись по цене вакцин и о совершенно невероятных прибылях БигФармы, которые она предвкушает уже вот-вот. Пишут, кстати, что это будет от 15 до 35 млрд. долл. в год. «В год??» – подумал я, едва только увидел. Ну то есть очевидно – с точки зрения фарммонополий чудовищный ковид должен теперь «бушевать» вечно, одним разом человечество не отделается.

Гости студии прошлись по эффективности ВСЕХ вакцин, и особенно ожесточенно – опять же с подачи Шейнина – обсуждали, насколько добровольной будет вакцинация. Шейнин опять же орал на всех, кто пытался ссылаться на слова Путина, что «вакцинация должна быть строго добровольной» – горячо (и опять же справедливо) указывая, что «знаем мы такую добровольность» и что делать, если «на низах» работодатели станут ЗАСТАВЛЯТЬ работников проходить вакцинирования. «Это незаконно, пусть идут к прокурору!» – бодро заявлял сидящий в зале депутат, представитель ОНФ; тут уже оба ведущих Первого канала, Шейнин и Стриженова, набросывались на бодряка, крича что-то вроде «да какой прокурор!» и «вы что не знаете, в какой стране живете!» и т.д.

Наконец Шейнин, потрясая данными уже давешнего обследования Роспотребнадзора (которое взяло образцы с 2700 поверхностей в общественном транспорте Москвы и не обнаружило ни одного живого вируса ни на одном) опять орал, обращаясь к сидящим перед ним каким-то мелким сошкам из Минздрава – «Доколе?! Уже ведь все доказано, что все эти ваши перчатки нахрен не нужны!! Почему это требование до сих пор не отменено? Кто, черт возьми, у вас там начальник?»

(«мысленно я ему аплодировал» – я)

Чиновники принялись что-то мычать – а Шейнин опять орал, доставая какие-то бумажки: «Вот! Вот!! Мой товарищ написал – вчера его по беспределу схватили в московском метро и слупили штраф в 5 тысяч рублей! Знаете, за что? За отсутствие перчаток! Да вы что (совсем там охерели с этими перчатками)?» – явно хотел произнести он, но вовремя сдержался.

В общем, красота! Для полноты картины оставалось лишь добавить, что ради куша в 35 млрд. долл. «как с куста» вакциноделы устроят что угодно, хоть всемирный локдаун, и будут повторять его каждый год, и для этого им нужно всего ничего: не снижать накал, с каждым днем нагонять все больше жути и рисовать все больше «больных». Главное – не сбавлять, поскольку летом они уже увидели: чуть ослабь информационную удавку на шее глупых обывателей – он тут же приходит в самое легкомысленное состояние и готов посылать всех с масками и, что важнее, вакцинами так далеко, как только возможно. Большие деньги на кону.

В общем – я, как говорил Пушкин, «насладился, и вполне». И это – Первый канал! Просто прелесть. А вечером в 5 часов включаю «Эхо Москвы» – сидит дядя, выдает себя за «ученого», рассказывает про успехи науки, воспевает вакцинирование и заодно, как о деле абсолютно решенном, пробрасывает – «ну ведь коровы и вообще крупный рогатый скот выпускает много метана в воздух, поэтому, конечно же, всем нам придется питаться насекомыми» (а всех коров просто уничтожить, трупы сжечь). И добавляет ободряюще – «ну это нестрашно, вам только надо побыстрее пройти стадию отрицания».

Как объяснить такое странное перераспределение упырей? Думаю, только библейским «Дух веет, где хочет».