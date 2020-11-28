Чудом выжить в авиакатастрофе

28.11.2020, 7:25, Разное

Самолет взорвался при взлете, развалился на куски в воздухе, потерял управление и рухнул на землю. Услышав такое сообщение, мы обычно считаем, что все – и члены экипажа, и пассажиры погибли. Конечно, выжить в таких ситуациях практически нереально. И все же, чудеса случаются.

Трагическая экскурсия

5 сентября 1936 года 17-летняя Линда Макдональд заплатила 20 долларов, чтобы посмотреть на Питтсбург с высоты птичьего полета. Она и еще 9 человек поднялись на борт самолета, взревел двигатель, машина разогналась и оторвалась от взлетной полосы. Пассажиры прильнули к иллюминаторам. На высоте 500 м. двигатель остановился. Самолет вошел в штопор и врезался в землю. Прибывшие на место пожарные к своему изумлению нашли под обломками еле живую девушку – единственную, кто осталась в живых.

Девушка получила многочисленные переломы и имела все шансы умереть на больничной койке. Но она выжила и потому вошла в историю авиации, открыв список выживших чудом, единственных, оставшихся в живых.

Рейс NW255

16 августа 1987 года авиалайнер компании Northwest Airlines летел из Детройта в Финикс. Едва оторвавшись от земли, он зацепил фонарный столб, потерял часть крыла, рухнул на шоссе, врезался в путепровод и развалился. Взметнулся столб пламени. Завыли сирены скорой помощи и пожарных машин. Но если огнеборцам работы было выше головы, то медики достались только трупы, что их нисколько не удивило: после таких аварий не выживает никто. Но не в этот раз.

Работавший на месте аварии пожарный Джон Тьед услышал даже не стон, а еле слышный писк. Из под обломков выглядывала детская ручка 4-летней Сессилии Сичан. Она была единственной, кто выжил после авиакатастрофы. Перелом черепа, перелом ключицы и ноги, ожоги третьей степени – девочка перенесла четыре операции.

В 2013 году журналисты встретились с миссис Крокер (Сессилия Сичан). Женщина показала татуировку самолета на запястье, сделанную в память о том страшном дне и сообщила, что летать самолетами не боится, ведь вероятность попасть в авиакатастрофу повторно ничтожно мала. В России в таких случаях говорят: снаряд в одну воронку два раза не падает.

Выжить после аварии в океане, кишащем акулами

30 июля 2009 аэробус А310 летел из Франции на Коморские острова. За несколько минут до посадки авиалайнер пропал с экранов радаров. В район крушения вылетели спасатели. Несколько часов они прочесывали квадрат за квадратом, но не нашли ни одного выжившего. И все же чудо случилось.

Спустя 14 часов после катастрофы местные рыбаки нашли плавающий в море обломок крыла лайнера, на котором была 13-летняя Байя Бакари. После крушения она осталась в живых и оказалась в воде. Не умея плавать, без спасательного жилета, с многочисленными ушибами и переломанной ключицей, ночью, да еще в кишащем акулами Мозамбикском проливе… Сколько шансов выжить у нее было? Один на миллион? Но именно он ей и достался.

Однако, если Байя спасалась несколько часов, то Джулиана Кепке – несколько суток, и ситуация у нее было гораздо тяжелее.

Двойное чудо

29 декабря 1971 года в Локхид авиакомпании LANSA (Перу) попала молния. Самолет разрушился на высоте около 3 км. и упал в джунглях. Верхушки деревьев смягчили удар. 17-летняя Джулиана Кепке очнулась только на второй день после катастрофы и увидела вокруг себя дикие джунгли. В них и здоровому человеку выжить сложно, а у Джулианы, как установили врачи позднее, был перелом ключицы, сотрясение мозга, порванная связка в колене, ушиб правого глаза, многочисленные порезы, в том числе и глубокие.

Три дня Джулиана ждала спасателей, на 4-й день решила спасать себя сама и отправилась искать людей. Идя вдоль ручья, на 9-й день она вышла к лачуге рыбаков, которые и доставили ее в ближайший поселок. Специалисты считают, что остаться в живых после аварии было для Джулиан было просто чудом, а выжить в джунглях – чудом вдвойне.

Наш человек в книге рекордов Гиннеса

Как вы думаете, с какой высоты можно упасть, не убившись? 5 метров? 15? 20? Лариса Савицкая упала с высоты более 5 км, за что и попала в книгу рекордов Гиннеса. В августе 1981 года 20-летняя Лариса летела из Комсомольска-на Амуре в Благовещенск. На высоте 5200м пассажирский АН-24 столкнулся с военным бомбардировщиком ТУ-16. Лайнер разломился прямо в воздухе.

Восемь минут обломок самолета (3х4м), где находилась Лариса, несся к земле. Этого вполне достаточно, чтобы осознать неизбежность гибели, приготовиться к смерти. Фрагмент лайнера упал на березовую рощу. Кроме Ларисы не выжил никто.

С переломами рук и ребер, травмами позвоночника, сотрясением мозга Лариса провела два дня в тайге. Все это время шел дождь. Из обломков самолета Лариса сделала для себя укрытие, от комаров укрывалась целлофановым пакетом. Спасатели, двое суток собиравшие трупы и фрагменты тел, были шокированы, найдя живого человека.

Савицкая получила компенсацию – 75 рублей. И вторично попала в книгу Гиннеса как жертва авиакатастрофы, получившая самую мизерную выплату.

Двойное счастье Весны Вулович

Весна была бортпроводницей, членом экипажа Douglas DC-9, летевшего 26.01.1972г. из Стокгольма в Белград. Над территорией Чехословакии на высоте более 10.160 м. самолет разрушился. Скорее всего, был взрыв. 22-летняя стюардесса упала с высоты 10 км!

Но Весне повезло не только остаться в живых после падения. На земле удача улыбнулась ей во второй раз. Весну нашел местный крестьянин, работавший во время войны в полевом госпитале. Он сумел уловить в бесчувственном теле признаки жизни и оказал девушке первую медицинскую помощь. Весна провела 16 дней в коме и полтора года на больничной койке.

Выздоровев, Весна вернулась работать в авиакомпанию, планируя продолжать летать стюардессой, но врачи сказали «нет». Тяжелейшие травмы (перелом основания черепа, переломы обеих ног, трех позвонков, таза) не могли пройти бесследно, в дальнейшем девушка работала в наземных службах.

Чистая математика

Есть люди, панически боящиеся летать. За несколько дней до планируемого перелета у них появляется нервозность, за несколько часов – сбивается дыхание, учащается сердцебиение и в последний момент они сдают билет на самолет. Воздушный перелет для них ассоциируется с неизбежной гибелью.

Джефф Розенталь, профессор математики из универститета в Торонто (Канада) вычислил вероятность авиакатастрофы для вылетающего в рейс самолета, она оказалась всего 0,00001%. И даже в случае аварии гибнет менее 5% от общего числа находящихся на борту пассажиров. В автомобильных катастрофах гибнет куда больше людей и процент выживающих в них – гораздо ниже. Но мы же, тем не менее, не боимся ездить в автомобилях.