Мнение: В Иране убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде
27.11.2020, 23:52, Разное
В Иране в результате нападения был убит иранский физик-ядерщик.
В Дамаванде, к востоку от Тегерана, убит старший иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде-Махабади, видный деятель ядерной энергетической программы страны.
По данным ряда СМИ, ученый был убит в пятницу, 27 ноября 2020 года, в Абсардском районе Даваманда.
Сообщается, что его сопровождал его телохранитель, когда на них напал террорист-смертник у въезда в город Абсард.
Фахризаде был убит выстрелом, но перед перестрелкой его автомобиль был остановлен взрывом на бул. Мостафа Хомейни. Сообщается, что в результате инцидента погибло еще несколько человек, но личность их пока не установлена.
С большой долей вероятности террористическая атака организована Израилем.
Остановит ли это усилия Ирана в развитии его ракетных и ядерных программ. Ну конечно нет.
Достаточно посмотреть, насколько сильно продвинулся Иран в этом направлении за последние 5 лет, особенно в вопросе средств доставки.
Источник: Colonel Cassad
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