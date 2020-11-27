США уличили в утаивании данных о жертвах ударов по Ираку и Сирии

27.11.2020, 23:48, Новости дня

Правозащитные группы усомнились в точности военных координат, которые предоставляют Соединенные Штаты, по нанесению ущерба гражданскому населению в Ираке и Сирии.

В соответствии с соглашением об обмене данными, которое британская некоммерческая организация Airwars назвала «новаторским решением коалиции под руководством США», были обнародованы географические координаты 341 подтвержденного случая причинения вреда гражданскому населению и примерно 1400 случаев гибели мирных жителей с начала войны с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) шесть лет назад, передает Aljazeera.

Во время кампании по возвращению оккупированных ИГИЛ территорий в Ираке и Сирии бои за Мосул и Ракку ознаменовали пик разрушений и жертв среди мирного населения.

По оценкам Airwars, более 13 тыс. некомбатантов были убиты из-за действий коалиции против террористической группировки с 2014 года. По оценкам возглавляемой США международной коалиции, это число составляет всего 1410 человек.

Согласно данным, предоставленным Airwars, 70 из 341 вероятного инцидента были выявлены с точностью до 1 кв. м. Остальные 271 имеют точность в пределах 100 кв. м.

«У коалиции есть координаты с точностью в квадратный метр всех событий, которые она сочла заслуживающими доверия, хотя в последнее время она решила не разглашать публично эти более точные данные. Мы не знаем почему, и OIR (Operation Inherent Resolve – «Непоколебимая решимость», военная операция вооруженных сил США и их союзников против ИГИЛ – прим. ВЗГЛЯД) должна объяснить их доводы», – сказал глава Airwars Крис Вудс.

«Либо у коалиции нет конкретных координат зданий, которые она бомбит, что было бы очень тревожно, либо они у них есть, и мы предполагаем, что они есть, так почему же они их не предоставляют?» – задается вопросом старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера.

«Это связано с ответственностью, с нежеланием брать на себя ответственность», – подчеркнула она.

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