При столкновении поезда с «Ладой» на Кубани погибли четыре человека

27.11.2020, 23:48, Новости дня

В результате столкновения товарного поезда с легковым автомобилем «Лада Приора» на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека, сообщил источник в оперативных службах региона.

«На железнодорожном переезде «Лада Приора» столкнулась с товарным поездом. Причина ДТП пока непонятна, светофор на переезде работал. По имеющимся на данный момент данным, четверо погибших», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что погибли водитель и три пассажира автомобиля. На месте работают спасатели, им предстоит деблокировать тела двух погибших.

Напомним, в середине ноября при столкновении поезда с иномаркой в Белогорском районе Амурской области погиб один человек, еще трое с травмами были госпитализированы.

Еще один похожий случай произошел в середине марта, когда два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде во Владимирской области.