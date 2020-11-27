 

При столкновении поезда с «Ладой» на Кубани погибли четыре человека

27.11.2020, 23:48, Новости дня

В результате столкновения товарного поезда с легковым автомобилем «Лада Приора» на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека, сообщил источник в оперативных службах региона.

«На железнодорожном переезде «Лада Приора» столкнулась с товарным поездом. Причина ДТП пока непонятна, светофор на переезде работал. По имеющимся на данный момент данным, четверо погибших», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что погибли водитель и три пассажира автомобиля. На месте работают спасатели, им предстоит деблокировать тела двух погибших.

Напомним, в середине ноября при столкновении поезда с иномаркой в Белогорском районе Амурской области погиб один человек, еще трое с травмами были госпитализированы.

Еще один похожий случай произошел в середине марта, когда два человека погибли при столкновении пассажирского поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде во Владимирской области.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Доказательства древнего разрушительного катаклизма были обнаружены в пещерах Лаоса

09.08 / Лукашенко набрал на выборах в Белоруссии с 71,4% голосов

11.08 / Секретная служба США открыла огонь по вооруженному подозреваемому у Белого дома

25.06 / Я искренне любуюсь журавлями

23.10 / Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел в районах Карабаха

25.08 / «Гоблин»: Чернокожий Бэтмен не спасет Америку

07.10 / Армения отвергла обвинения в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

02.11 / Либеральные СМИ ненавидят Трампа за то, что он разоблачил их предвзятость

21.10 / Избиратели в Аризоне встретили выздоровевшего Трампа как супермена

15.10 / Эксперт: Госсовет будет синхронизировать деятельность всех ветвей власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска