В Верховной Раде озвучили договоренности для выхода из конституционного кризиса. Глава НАПК назвал их “имитацией”

27.11.2020, 23:32, Новости дня

Рабочая группа Верховной Рады по наработке законов об урегулировании конституционного кризиса в Украине представила первые договоренности. О них 27 ноября в Facebook написала представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

По ее информации, группа договорилась о восстановлении ответственности за ложь в декларациях или за недекларирование. Ответственность за ложь и непредоставление должна быть уголовной.

“Порог, с которого наступает уголовная ответственность, увеличен с 250 прожиточных минимумов (около 500 тыс. грн) до 500 (более 1 млн грн). Непредоставление декларации может быть уголовным проступком, а не преступлением. Лишение свободы не будет предусмотрено, только штрафы, общественные работы и лишение права занимать должности”, – отмечено в посте.

Рабочая группа также предложила восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по декларированию судей и госслужащих и совершенствование деятельности Конституционного Суда.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3450109865106182

Председатель НАПК Александра Новиков под постом написал, что решения группы – “не о предотвращении коррупции”.

“Имитация возвращения ответственности за неподачу декларации, теперь выгоднее ее не подать, чем подать, таким образом скрыть доходы. Это точно не о предотвращении коррупции”, – сказал он.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Тупицкий заявлял, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.