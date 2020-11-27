 

В Украине новый COVID-рекорд, в Раду внесли обновленный проект госбюджета. Главное за день

27.11.2020, 23:32, Новости дня

Эпидемический рекорд в Украине

Рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом превысил предыдущее достижение, установленное сутками ранее, почти на 1000 случаев, за 24 часа их зафиксировали 16 218.

Наименьший охват тестированием за последние семь дней в Украине зафиксирован в Днепропетровской области, в этом регионе он вдвое ниже общеукраинского показателя.

Обновленный проект госбюджета-2021

Кабинет Министров передал в Верховную Раду подготовленный к рассмотрению во втором чтении проект госбюджета на 2021 год. Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в документе перенесено на конец года.

По сравнению с законопроектом, который рассматривался в первом чтении, расходы на медицину увеличиваются.

Зеленский внес законопроект о декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект “о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации”. В нем предполагается повысить минимальную сумму для наступления уголовной ответственности.

Еще одно звание “Герой Украины”

Зеленский подписал указ о присвоении звания “Герой Украины” умершему от COVID-19 гендиректору КБ “Южное” Александру Дегтяреву. Причина – выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

Условие Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах главы Белого дома, если за лидирующего после голосования избирателей демократа Джо Байдена проголосуют и американские выборщики.

Миллион за взлом “Дії”

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске багбаунти по поиску уязвимостей в приложении “Дія”. Хакерам предложат взломать тестовое приложение, которое не содержит персональных данных. За успешный взлом в ведомстве обещают 1 млн грн.

Поножовщина в Польше

Двух граждан Украины в возрасте 19 и 21 год госпитализировали в польском Жешуве предположительно после поножовщины. Их состояние оценивается как серьезное. Полиция разыскивает третьего украинца, который арендовал квартиру вместе с пострадавшими.

Лукашенко против МИД Украины

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом призывал Евросоюз к более серьезным санкциям против Беларуси.

Кулеба опроверг информацию Лукашенко и заявил, что он “принципиально против “душить” Беларусь, ее бизнес и производство”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Конгресс США предупредил Минск о последствиях стрельбы по протестующим

31.07 / В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 110 человек

02.08 / Минздрав Украины расширил список стран “красной” зоны

18.10 / Умер основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум

08.10 / Сенаторы призвали ввести санкции против Турции в связи с комплексами С-400

19.07 / Гутерриш: коронавирус развеял миф о том, что «мы все в одной лодке»

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

03.11 / Зеленский отверг обвинения в попытке узурпировать власть

24.10 / Танкер получил повреждения после взрыва в Азовском море

03.10 / Макрон призвал Азербайджан к переговорам по Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска