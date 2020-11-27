Коронавирус выявили в сборной РФ по футболу
27.11.2020, 22:54, Новости дня
Футболист сборной РФ и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. В соответствии с протоколом чемпионата Италии о коронавирусе игрок был изолирован.
Инфекция была выявлен у россиянина в четверг, остальная команда сдаст повторные тесты в пятницу вечером, уточняется на сайте «Аталанты».
Между тем агент спортсмена Вадим Шпинев рассказал, что Миранчук чувствует себя нормально.
«По моей информации, все в порядке. По крайне мере по самочувствию все нормально. А тест – это тест», – цитирует агента «Спорт-Экпресс».
Напомним, в конце августа Миранчук перешел в итальянский клуб в конце августа. «Аталанта» выкупила его у московского «Локомотива» за 14,5 млн евро.
В октябре COVID-19 был выявлен у футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.
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