Коронавирус выявили в сборной РФ по футболу

27.11.2020, 22:54, Новости дня

Футболист сборной РФ и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. В соответствии с протоколом чемпионата Италии о коронавирусе игрок был изолирован.

Инфекция была выявлен у россиянина в четверг, остальная команда сдаст повторные тесты в пятницу вечером, уточняется на сайте «Аталанты».

Между тем агент спортсмена Вадим Шпинев рассказал, что Миранчук чувствует себя нормально.

«По моей информации, все в порядке. По крайне мере по самочувствию все нормально. А тест – это тест», – цитирует агента «Спорт-Экпресс».

Напомним, в конце августа Миранчук перешел в итальянский клуб в конце августа. «Аталанта» выкупила его у московского «Локомотива» за 14,5 млн евро.

В октябре COVID-19 был выявлен у футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.