Птичий грипп выявлен в Бельгии и Норвегии

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27.11.2020, 22:54, Новости дня

Штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен у дикой птицы в Норвегии, сообщило норвежское Управление по безопасности продуктов питания. Кроме того, как сообщил телеканал RTL, вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N5 зафиксирована в Бельгии недалеко от границы с Францией.

«Птичий грипп обнаружен у дикого короткоклювого гуменника в коммуне Саннес (губерния Ругаланн). Он в первую очередь представляет опасность для птиц, поскольку для них очень заразен. Передача гриппа от диких птиц к птицам на птицефермах может иметь очень серьезные последствия для фермерских хозяйств», – приводит сообщение норвежского ведомства ТАСС.

«Риск заражения для человека оценивается как очень низкий», – добавили в ведомстве, указав, что речь идет о штамме H5N8.

Кроме того, в пятницу телеканал RTL сообщил, что вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N5 зафиксирована на птицеферме в деревне Менен на западе Бельгии, недалеко от границы с Францией. Здесь от птичьего гриппа погибли 600 птиц, еще 151 тыс. птиц были забиты для предотвращения распространения болезни.

Напомним, с 27 ноября РФ запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в республике. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее.



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