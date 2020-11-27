Уровень pH помогает доставить лекарства в опухолевые клетки

27.11.2020, 22:50, Разное

Российские учёные выявили новый способ доставить лекарства в опухолевые клетки. Как оказалось, в этом может помочь уровень pH.

Научная разработка принадлежит большому коллективу сотрудников сразу нескольких научно-исследовательских учреждений России. Статью о результатах изучения обнародовало издание Nanomedicine. В публикации говорится об обнаруженной зависимости между уровнем pH микроокружения опухолевых клеток и эффективности проникновения в них магнитных наночастиц с лекарственными препаратами. pH-управляемая доставка магнитных наночастиц обеспечивается модификацией короткими пептидами pHLIP. Благодаря этому создаются условия для повышенного захвата веществ в новообразовани при пониженной кислотности. При этом оптимальным оказался слабокислый уровень pH, характерный для микроокружения опухолей.

В ходе эксперимента было доказано, что Соединенные с магнитными наночастицами pHLIP примерно в три раза лучше, чем обычные наночастицы, способны удерживаться в тканях опухоли. Для успешного лечения исследователи предлагают выделять медицинские препараты из кровеносных сосудов, доводить их до участка опухоли с кислым pH вне клетки и связывать с раковыми новообразованиями. Из-за неоднородности в опухоли уровня pH доставку, удерживание и накопление в ее ткани можно варьировать.

Использование магнитных наночастиц оксида железа в будущем даст возможность создания платформы адресной доставки препаратов. Этому способствует большая площадь диапазона наноразмеров и поверхности. Внутри живых организмов посредством магнитно-резонансной томографии можно обеспечить контролируемый уровень высвобождения медпрепаратов именно нужном месте благодаря переменному магнитному полю. Для оптимизации процесса учёные покрывают частицы биополимером, после чего соединяют с рядом молекул, вызывающих ответ тканей или клеток организма в специфичных условиях, присущих злокачественным образованиям. Все эксперименты подтверждены опытами с использованием мышей с раком грудных желез и показали высокую эффективность новой методики.