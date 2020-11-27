“Мое сердце всегда занято”: Юлия Барановская раскрыла секрет своих отношений

27.11.2020, 22:50, Разное

Популярная ведущая Юлия Барановская провела интерактивное общение с подписчиками в разделе Stories своего микроблога в Instagram, в рамках которого ответила на массу вопросов своих поклонников. В частности, знаменитость упомянула о своих пристрастиях в вопросе отношений.

Отвечая на вопросы посетителей микроблога, красавица сразу отметила, что в настоящий момент не общается со своим бывшим гражданским супругом Андреем Аршавиным. В то же время, она не обошла стороной тему своих “сердечных” отношений. “Мое средце всегда занято – оно наполнено любовью к жизни, к людям, которые меня окружают, к моим близким и друзьям. Но если вас интересует, есть ли у меня мужчина, которого я люблю – то ответ нет”, – призналась Юлия Барановская. Тем не менее, на вопрос одного из фолловеров, считает ли она себя счастливой, телезвезда уверенно ответила положительно.



Интересным оказалось мнение красотки о доверии между людьми. По её мнению, научиться этому ощущению невозможно – нужно просто верить. Однако, как полагает хозяйка аккаунта, если человек не считает нужным доверять другим людям, стремление научится доверию является просто бессмысленным.