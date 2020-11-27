 

«Оставайся такой же классной»: Полуобнаженный Андрей Малахов поздравил Викторию Боню с именинами

27.11.2020, 22:50, Разное

Андрей Малахов с крыши гостиницы решил поздравить с днем рождения Викторию Боню. Он пожелал ей оставаться такой же простой и классной.
Андрей Малахов один из первых поздравил Викторию Боню с именинами на своей странице в Instagram. Он отдыхает в ОАЭ и решил опубликовать пост во время посещения бассейна, который располагается на крыше отеля. Ведущий всех известил, что утром празднует «важную дату в жизни Виктории Бони» и дополнил, что знает звезду реалити-шоу «Дом-2», как простую и классную и желает навсегда остаться такой.

Виктория Боня самой первой отозвалась на публикацию и выразила благодарность Андрею Малахову за теплые слова. Также она пожелала ему хорошего отдыха. Поклонники, присоединившись к поздравлениям, стали писать имениннице много пожеланий здоровья, оставаться такой же красивой, достигать своих целей. Появились и комментаторы, которые осудили ведущего за то, что во время эпидемии он отдыхает на дорогом курорте.



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