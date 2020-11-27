Борис Жуков: «Не волнуйтесь, человечество не деградирует»

27.11.2020, 22:42, Разное

Известный популяризатор науки — о том, почему гены, унаследованные от неандертальцев, дают повышенный риск осложнений при коронавирусе.

Финалист премии «Просветитель», вручение которой в этом году перенесли на февраль, биолог, научный журналист, чья новая книга «Дарвинизм в XXI веке» (АСТ:CORPUS) вошла в лонг-лист 2020, рассказал «Новой газете» о современных взглядах на эволюцию, объяснил, почему мы выжили неандертальцев, и спрогнозировал, что с нами может быть в будущем

— Книга Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» была опубликована в 1859 году и сразу вызвала бурную реакцию. Над ней издевались, ее называли безнравственной, да и называют до сих пор. Что можно ответить теперь на такие обвинения?

— Что теория Дарвина, как и любая естественнонаучная теория, не может быть нравственной или безнравственной. Она ничего не проповедует — она лишь описывает процессы, происходящие в природе, независимо от нашего к ним отношения.

Борис Жуков. Фото: trv-science.ru

— Тем не менее трудно назвать другой научный труд, вызывавший такое резкое неприятие. Вспомним знаменитое стихотворение Алексея Толстого, обращенное к председателю комитета по печати Михаилу Лонгинову: «Огорчает очень Мишу будто Дарвина система?» Ну и дальше — про то, что Мише не стоит обижаться, раз у него нет хвоста. А, кстати, на каком этапе эволюции люди хвост потеряли? А главное — зачем он был вообще нужен?

— Хвост наземные животные унаследовали от рыб, которым он необходим, чтобы двигаться в воде. А на суше его много для чего приспособили. Некоторые используют как еще одну конечность. Это множество южноамериканских зверей: древесные муравьеды, древесные дикобразы, опоссумы. Они могут висеть на хвосте, могут вставать на задние лапы и на него опираться. А в Старом Свете, например, так ведет себя панголин.

— Панголин? Тот зверь, которого, возможно, съели в Ухани, в результате чего к нам пришел коронавирус?

— Да, это одна из версий. У других млекопитающих хвост часто используется для социальной коммуникации. Любой, у кого есть кошка или собака, знает, как много они могут выразить с помощью хвоста.

— Так почему мы утратили этот орган?

— Не вполне понятно. У нас он отпал очень давно, на глубоко обезьяньем этапе нашей истории. Человекообразные обезьяны — гиббоны, орангутаны, гориллы, шимпанзе — единственные млекопитающие, начисто лишенные хвоста.

— Может, он просто стал не нужен? Обезьяна может выразить чувства жестами, выражением морды. Демонстрировать эмоции хвостом ей нет необходимости?

— Возможно, и так. Ненужный орган обычно перестает поддерживаться отбором. Например, у всяких подземных и пещерных тварей после длительного обитания в темноте глаза практически гарантированно разваливаются. Но при этом у всех по-разному даже в одной популяции. Была исследовательская работа по рыбам, которые сравнительно недавно заселились в пещерных водоемах. Так вот там у кого-то сетчатка не развивалась, у кого-то зрительный нерв больше не соединялся с мозгом, у кого-то глаза оказывались скрыты под кожей. Находились и с нормальными глазами, но таких оставалось явное меньшинство. Мутации, вызывающие нарушения в развитии ненужного органа, из генофонда популяции не вычищаются, и в конце концов орган исчезает. А вот хвост у человекообразных, видимо, исчез один раз — и не в результате такого закономерного развала, а случайно. Не то чтобы он был совсем не нужен (все-таки нечеловекообразные обезьяны его сохранили), но и не очень важен. Но символическое значение хвоста мы до сих пор прекрасно понимаем и используем в разговоре: «Бежит, задрав хвост», «Ушел, поджав хвост», «Распустил хвост, как павлин».

— Тогда еще один вопрос: о естественном отборе и хвосте павлина. Он, должно быть, страшно мешает в повседневной жизни. Почему тот же самый отбор поощряет такие гипертрофированные и явно неудобные для обладателя признаки?

— Вопрос, который мучил еще Дарвина. Но обратите внимание: почти всегда эти признаки есть у представителей только одного пола, обычно у самцов. Притом — у полигамных видов, где самец заводит себе гаремы или просто пытается скреститься за сезон с максимальным количеством самок. А вот у лебедей с их лебединой верностью самец одну-единственную подругу как-нибудь себе найдет, поэтому оба партнера почти неотличимы.

Все это укладывается в так называемую концепцию сверхстимулов. Как только появляется какой-нибудь признак, позволяющий отличить самца от самки, то чем он более выражен, тем на него сильней реакция. И такая штука уже обратного хода не имеет. Все идет в сторону увеличения этой структуры, усиления ее яркости — до тех пор, пока процесс не упрется во что-то уже несообразное. Когда-то на земле существовал такой олень Megaloceros giganteus. Это было довольно массовое животное, его скелеты можно увидеть во многих музеях, в том числе в Москве, в Палеонтологическом музее. Там видно, что у самцов огромные рога, около трех с половиной метров в размахе! Причем они были нужны только во время брачного периода, потом он их сбрасывал, а на следующий год они снова вырастали. Очень тяжелая и неудобная конструкция.Вообще непонятно, как он с ними жил. Но жил и дожил почти до исторических времен: есть версия, что живые большероги встречались еще около 2,5 тысячи лет назад.

— Обратимся к нашему собственному виду. Почему эволюция человека шла так странно, сложно и с такими потерями? Почему все виды Homo кроме Homo sapiens, то есть кроме нас, вымерли? Почему с нами не смогли ужиться неандертальцы или загадочные денисовцы, от которых осталось всего несколько костей? Ведь, допустим, леопарды и тигры могут жить на одной и той же территории. При этом и те, и другие — крупные хищники.

— Ну не очень они хорошо существуют и друг друга не любят. На том же Дальнем Востоке тигры больше живут по долинам, а леопард — по горным хребтам. Дело в том, что есть так называемый принцип Гаузе, который ввел в научный обиход советский микробиолог и эволюционист Георгий Францевич Гаузе: два вида не могут сколько-нибудь долго занимать одну и ту же экологическую нишу. Либо они ее поделят, либо один вид вытеснит другой. Когда древние люди были разделены — сапиенсы жили в Африке, неандертальцыв Европе, а денисовцы в Азии, — они друг друга не вытесняли.

А когда сапиенсы около 40 тысяч лет назад вдруг нахлынули в Европу, то примерно10–15 тысяч лет спустя неандертальцевне осталось нигде и никаких.

Причем видно, как их популяции постепенно угасали.

— Но почему они не смогли ужиться вместе и поделить ниши? Ведь и тех и других было еще очень мало?

— Потому что люди слишком универсальны. Когда в XIX веке на Британские острова из Северной Америки была завезена серая белка, она начала вытеснять рыжую. Но выяснилось, что заокеанские завоевателиспособны жить лишь в лиственных лесах, и рыжие белки сохранились в хвойных. Но продвинутые люди, уже владеющие орудиями труда и огнем, способны жить везде и есть всех. Они не могут поделить нишу. Правда, не совсем ясно, почему вымерли именно неандертальцы. Ведь они, по идее, были более приспособлены к жизни вблизи ледников, чем пришельцы из Африки.

— И все-таки мы с ними скрещивались, и их следы остались в геноме европейцев неафриканского происхождения. Сейчас, согласно статье, опубликованной в журнале Nature, именно гены, унаследованные от неандертальцев, дают повышенный риск осложнений при коронавирусной инфекции.

— Да, выяснилось, что Covid-19 легче садится на клетки именно с такими белками. Хотя конкретно с этим вирусом ни неандертальцы, ни наши предки не сталкивались. То есть коронавирусы какие-то существовали, но как они соотносились с нынешними, мы сказать не можем.

Неандерталец. Фото: Чикагский музей

— Homo sapiens вытеснили неандертальцев, уничтожили множество видов животных. Но может ли так случиться, что возникнет новый вид диких животных именно из-за деятельности человека. Мы устроим новый Чернобыль или все вокруг отравим химией, начнутся мутации…

— Ни скорость, ни направление эволюции не определяются интенсивностью мутаций. Для того чтобы создался полноценный новый вид, нужно много чего, прежде всего — тот же естественный отбор. Что касается Чернобыля, то там было много исследований, и повышенных мутаций ни у кого не наблюдается. Смотрели полевок с сильно фонящего участка и с чистого. Смотрели кобылок — насекомых, которые откладывают яйца в верхний слой почвы, в тот самый, где сейчас сосредоточены все недораспавшиеся радионуклиды. Нет «избыточных» мутаций, хоть ты тресни! Видимо, потому что воздействие радиации несколько преувеличено. Раковая опухоль возникнуть может, а вот дополнительные мутации создать довольно сложно.

Научное значение Чернобыльской зоны в другом: она превратилась в такую экспериментальную площадку, где можно наблюдать, что случится, если человек возьмет и исчезнет. Оказалось, что тут же стремительно начинается восстановление дикой природы. Очень быстро пришли волки, рыси, барсуки, прилетели орланы и черные аисты. Теперь лучше всего было бы создать там заповедник или какую-нибудь другую особо охраняемую природную территорию, что в значительной степени и делается.

Тем не менее вопрос, приведет ли деятельность человека к возникновению новых видов, вполне правомерный. Да, приведет и уже приводит. Но не в результате дополнительных мутаций, а путем создания новых мест обитания. По крайней мере один, пока никем не признанный, новый вид мы точно создали. Это — городские бродячие собаки. Вид, хорошо отличимый от родительского вида — серого волка и от других стайных диких псовых. Занимает свою уникальную экологическую нишу, живет только внутри человеческих поселений или рядом с ними.

—А если человек возьмет оттуда собаку, она будет вести себя, как обыкновенная Жучка?

— Не совсем. Она с человеком может дружить, считать себя и его в одной стае. Но у нее не будет вот этого обожествления человека, когда он — высшее существо, и сам его взгляд — награда.

Еще один интересный пример: уличные коты, потомки оказавшихся на улице домашних. В природе все кошачьи (кроме львов с их прайдами) — одиночные хищники. Если присмотреться к котам, населяющим любой двор, видно, что это целый клуб или община. У них складываются какие-то взаимоотношения, не только иерархия, но и дружеские союзы, иногда матерый высокоранговый кот берет под покровительство молодого. И это произошло только с теми кошками, которые прошли одомашнивание. То есть мы из них сделали животное если не стайное, то по крайней мере социальное.

— Эволюционирует ли сейчас сам человек, и если да, то в какую сторону?

— На этот счет есть разные мнения. Я еще помню времена, когда просто брали тенденции последних сотен тысяч лет и как бы продолжали в будущее. И поскольку мозговая часть черепа у человека непрерывно увеличивалась, то считалось, что со временем она станет еще больше. А челюсти, наоборот, меньше. И еще меньше зубов на этих челюстях, а, возможно, их вовсе не будет. Пальцы тоненькие, слабые, но очень ловкие. Такой головастик.

Потом подоспели антропологи, которые открыли, что в последние 35 тысяч лет объем нашего мозга, наоборот, уменьшается.

Все встревожились. Что это? Почему? Хотя никого не удивляет, что за гораздо меньшее время компьютеры превратились из огромных шкафов в миниатюрные смартфоны, а возможностей у них стало много больше. Поэтому не стоит особенно волноваться, мы пока не деградируем.

— Прошло полтора столетия, а «Дарвина система» по-прежнему многих огорчает. Почему изложенная теория эволюции вызывает такие споры, попытки ее опровергнуть, заявления, что она уже опровергнута?

— Хотел бы я знать! Но думаю, что ответов сразу несколько. Прежде всего, это теория, посягающая на нашу исключительность.

— Ну да, получается, что люди — такой же результат эволюции, как мыши или пауки.

— Можно найти и более обидные для человечества примеры. Есть такие существа — асцидии, которые во взрослом состоянии представляют собой нечто вроде мешка с двумя трубками. Они пропускают сквозь себя воду, отфильтровывая находящиеся в ней частицы органики, и этим живут. Ни мозга, ни толком сердца, ни конечностей, ни глаз. И это — тоже равноправная нам ветвь. И вполне успешная.

Кроме того, в странах, где христианская культура не прерывалась, знакомствос библейской версией происходит в очень раннем возрасте, и когда человеку преподают теорию эволюции, она входит в противоречие с тем, что он уже запечатлел в своем мозгу.

— Но к нашей стране это не относится.

— У нас другой, свой собственный прикол. Долгое время так называемый дарвинизм, что бы под ним ни подразумевалось, преподавался как предмет идеологический, своего рода биологический марксизм. В результате теория эволюции пострадала из-за общего отторжения этой идеологии. Есть еще одна причина. Во времена Просвещениясчиталось, что любую теорию можно доказать таким образом, что она будет понятна человеку с улицы. В наше время все усложнилось, многие вещи непрофессионал проверить не в состоянии. Приходится верить специалистам на слово. Возникает вопрос: «А почему я должен верить вам, а не тем, кто говорит, что наши предки прилетели со звезд? Ведь вы сами меня учите, что вера — личное дело каждого». Еще несколько лет назад противникам теории эволюции говорили: «Вы еще скажите, что земля плоская!» А сейчас и плоскоземельцы появились.

— В таком случае — для кого вы писали эту книгу?

— Наверное, для тех, кто сомневается. Для тех, кому доводилось читать что-то вроде: «На эволюцию по дарвиновской модели не хватило бы времени». Или: «Новые находки свидетельствуют — человек не мог произойти от обезьяны!». А еще — для тех, кто, не сомневаясь в реальности эволюции, хочет привести в порядок свои представления о ней. У кого есть вопросы, на которые не нашлось ответа ни в школьном учебнике, ни в ранее вышедших книжках. Одним словом — для тех, кто хочет сам разобраться. Надеюсь, моя книга им поможет.

Екатерина Шерга

— специально для «Новой»