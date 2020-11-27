Верховный Суд Украины признал “Ощадбанк” собственником торгового знака “Сбербанк”

27.11.2020, 22:38, Новости дня

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины 26 ноября признал государственный “Ощадбанк” собственником торговой марки “Сбербанк” на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ в Facebook.

Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО “Сбербанк России” и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, сказано в сообщении.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/844123123029241

10 августа в Северном апелляционном хозяйственном суде завершилось рассмотрение контриска “Сбербанка России”, суд стал на сторону “Ощадбанка”.

“Представители “Сбербанка России” пытались убедить суд в том, что регистрация “Ощадбанком” торговой марки “Сбербанк” на территории Украины нарушила права “Сбербанка России”. Но в процессе ожесточенного процессуального противостояния “Ощадбанком” были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца. Апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей “Ощадбанка” и отказала в удовлетворении иска “Сбербанка России”, – говорится в сообщении.

Украинская дочка российского “Сбербанка” сменила название на “Сбербанк” в конце 2015 года. Сразу после этого “Ощадбанк” обвинил “Сбербанк России” в нарушении прав интеллектуальной собственности и пригрозил судом. В январе 2016 года “Ощадбанк” подал основной иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконным переименование “Сбербанка России” в “Сбербанк”, а также закрепить исключительные имущественные права на торговые марки “Ощадбанк”, Oschadbank и “Сбербанк” на территории Украины.