 

В Донецкой области задержали украинского военнослужащего, который избил и поджег сослуживца – прокуратура

27.11.2020, 22:38, Новости дня

В Донецкой области задержали украинского военнослужащего одной из воинских частей, который, по данным следствия, избил и поджег своего сослуживца. Об этом проинформировал 27 ноября Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ).

“Военной прокуратурой Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержан военнослужащий по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, военнослужащий “избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами”.

“Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности”, – объяснили в ОГПУ.

В ведомстве отметили, что задержанному планируют объявить подозрение. Делом занимается Государственное бюро расследований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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