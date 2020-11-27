Мнение: Россия даже не Африка

27.11.2020, 22:20, Разное

Вот смотришь на некоторых людей, и прямо напрашивается следующая мысль: можно увезти человека из деревни, но деревню из человека не увезешь.



Одним из отличительных признаков подобных господ как раз является то, что они пытаются походить на господ, лавируя в фешенебельных нарядах повсеместно и зачастую неуместно.

Правда, внешность бывает обманчива. Например, те же денди из Конго. Желание щеголять в вычурных нарядах среди разрухи и нищеты зародилось у местных мужчин в 20-х годах прошлого столетия, и оказалось в зените в 60-х, когда возникло движение «La Sape». В основе названия фраза «Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes» («Сообщество продвинутых и элегантных людей»). Причем его последователи, среди которых обычные работяги, ставят во главу угла наличие люксовой одежды без оглядки на финансовое благополучие – они готовы влезать в долги и кредиты ради моды.



Однако, за этими элегантными фраками, накрахмаленными рубашками и сияющими туфлями изначально крылись протест против режима президента Мобуту Сесе Секо, который вылился в несогласие с бедственным положением в стране (свыше 50% населения Конго проживает за чертой бедности) и желание объединить людей для нормализации сложившейся ситуации. «Функцией» образа была демонстрация внутренней свободы человека и превосходства над внешними факторами.



Кстати, у модников есть свои «заповеди», вроде ненасилия, соблюдения гигиены, толерантности, недопустимости наглости невежливости к окружающим, уважение к старшим.



В настоящий момент такое явление, как денди, числится культурным наследием Конго, и пользуется поддержкой со стороны властей.

Но это исключение. В большинстве своем тяга к вычурности является следствием духовной бедноты и культуры, поэтому такие личности всячески пытаются самоутвердиться за счет других, демонстрируя свое «превосходство» при помощи материальных ценностей.

Вот свежий пример.



Это наш «денди», депутат Смоленского городского Совета Максим Баранов. Куда же двигается сей импозантный господин в «посконном» окружении? А идет он оценивать мусорную площадку после реконструкции! Прямо картина маслом.

Богатство, как говорится, в голове, а не в кошельке.