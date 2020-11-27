Мнение: Письмо: “Вышла из границ”

27.11.2020, 22:18, Разное

Вот история, где автор пыталась быть искренней, но получилось решето.

lasitter

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Большое спасибо за ваш блог. Благодаря вам я открыла глаза и очень стараюсь больше не жить наощупь.

Пишу письмо в рубрику evolutiolab и прошу помочь разобраться в истории с подругой, в которую я была влюблена. П. 36, разведена, дочь от брака 6 лет. Мне 34, замужем не была, детей нет, к сожалению.

Мы знакомы со студенчества, но близко стали общаться последние 4 года. Много времени проводили вместе, часто втроем с ее дочерью, которую я полюбила за это время и по которой очень скучаю.

Как-то на зимние каникулы она с бывшим мужем и дочерью уезжала в Азию, откуда прислала видео, где она ходит по дому: показывает кровать с балдахином, душ на улице, тропические растения и в конце останавливается напротив зеркала, где видно, что она голая. Я ей ответила «Какая красота» и поняла, что у меня к ней не просто дружеские чувства. С бывшим мужем они очень долго то сходились, то опять расставались. Она много переживала, я старалась ей помогать, когда могла и было чем. Сейчас ее бывший муж встречается с девушкой. Я вижу, что для нее это все непросто и, наверное, у нее есть к нему до сих пор чувства, хотя она это отрицает.

Потом мы ездили в другой город на выходные. В ту поездку мы очень много разговаривали о сексе, а потом в примерочной она попыталась меня поцеловать, но я импульсивно отклонилась, хотя потом пожалела.

Когда мы вернулись из поездки, она написала, что «ей надо кое в чем признаться мне: она после приезда переспала с бывшим мужем». Я ничего не ответила, но вечером мы пошли к нашей знакомой, и я поняла, что меня начинает сносить смесью ревности, желания и обиды.

(Подруга была в курсе, что автор испытывает к ней влечение, поэтому хотела поцеловать в примерочной, поэтому призналась в связи с бывшим мужем так, как если бы это была не подруга, а ухажер во френдзоне. Оправдательные речи – верный признак ваших щипцов, друзья)

Я старалась не подавать вида, но, думаю, что у меня плохо получалось. Через несколько дней я ей написала, что влюбилась в нее. Она ничего не ответила, и мы перестали общаться. Через несколько месяцев она написала, что скучает по мне. Я тогда была в больнице, она приехала меня навестить с дочерью. Но с тех пор общение не клеилось и опять затихло. Потом мне повезло с новой работой, на которую я полностью переключилась, и забыла о П. Когда я рассказала ей про свой новый проект, она позвала в гости. Тогда мне в первый раз за долгое время было относительно легко с ней общаться, хоть и немного волнительно. Но я не ждала уже ничего. Через несколько дней она прислала сообщение «Мне кажется, теперь мы поменялись. И на этот раз я о тебе много думаю». Я не знала, что ей написать. Ответила на следующий день: «Это хорошо или плохо?». Она: «я не мыслю в таких категориях». Я написала, что «с ней не соскучишься». Она спросила: «потому что не отличаю хорошее от плохого?» Я ответила: «потому что всегда удивляешь». С тех пор мы в основном переписывались, встречались редко. Пока не наступил карантин.

(Над подругой так и висели щипцы. Когда автор в общении с ней вернула себе спонтанность, подруга сразу же постаралась ей ответить на щипцы шариком. Так всегда бывает, и это часто принимают за камбэк. Опишите, друзья, в чем отличие)

Весной я предложила посмотреть вместе фильм и пригласила ее в гости. Она сказала, что, скорее всего, останется ночевать, так как устала и у нее не будет сил ехать. Я сказала, что выбросила кровать и теперь у меня только диван в комнате. Она сказала: «хорошо». Когда она у меня тогда ночевала, мне было странно лежать с ней рядом под одним одеялом. С другой стороны, мне казалось, что вызывать ей такси будет невежливо. Когда она уехала, на меня снова начали накатывать прошлые чувства, и я отправила ей цветы с запиской: «Всё пахнет твоими не духами, и несмотря на карантин хочется впиваться в жизнь губами, лизать ее, сосать и гладить». Она написала, что безумно рада цветам, спросила, можно ли выложить в сторис. Потом написала, что ее мама сделала круглые глаза, когда она ей показала букет от меня. Я поняла, что на мой шаг к ней она ответила отказом, и больше не инициировала ничего.

(Вообще это был не шаг, а пять. В однополых отношениях нет никакого удваивания шагов. Вы можете сделать шаг, и если вам не отвечают на него, следующий шаг уже будет щипцами. А здесь и приглашение в гости, и букет, и полное страсти сообщения. А подруге всего лишь не хотелось среди ночи тащиться домой и она осталась ночевать. Это совсем не похоже на шаг с ее стороны, тем более в романтическое пространство. Тем более однополое)

Летом мы снова начали много общаться и часто встречаться, гулять втроем с дочкой и просто вдвоем, много всего обсуждали. Дочь П. нарисовала наш «семейный портрет, где мы все катаемся на роликах и скейте». И П. всегда акцентировала на том, что ее дочь говорила «пойдем играть в семейные прядки». И я не понимала, как она к этому относится. Потом мы как-то переписывались, и у меня было такое острое чувство прилива энергии, радости и благодарности к ней, что я написала, как сильно я ее люблю. Она ответила, что тоже меня очень любит. А вечером я ей написала, что очень хочу узнать ее «ближе и глубже».

(Вот для автора все время происходит какое-то развитие отношений, в ее воображении. А подруга просто дружит с ней и отвечает на ее щипцы иногда полушутливо, чтобы не обижать)

И все было хорошо, пока на следующее утро я не получила от нее сообщение:

П: А ты хотела бы попробовать секс со мной?

я: Да

П: Я бы тоже. У меня, правда, отягчающие обстоятельства. Бывший муж всё время пингует наши взаимоотношения и категорически против. Потому что это не то, что он хочет для своей дочери. Поэтому тут “бы”

Я: Я его понимаю

П: Я тоже. От чего легче мне не делается. И у этого есть тоже обратная сторона: он пингует, а дочь рисует, потому что они так считывают. Или просто так, а желание нарастает как протест против ограничения. Прости, что это так откровенно и буднично

Я: Это неожиданно. И приятно.

П: Ну, ты писала про ближе )))

(Автор сделала вид, что от подруги поступила неожиданная сексуальная инициатива, а это все те же оправдания в ответ на все те же щипцы. Перевод стрелок на мужа, заверения, что подруга бы да, ей не жаль для хорошего человека, но вот муж, но это не потому, что автор ей неприятна. Это ария мертвого жука, друзья. Когда жук относится к вам очень хорошо по-человечески, ему очень сложно вам отказать. Назовите явные признаки арии здесь)

Я: Я знаю про нарастание желания как ответ на протест, да.

П: Это можно как-то распутать?

Я: В какую сторону ты хочешь распутать?

П: Это ключ?:-)

я: Я не верю, что можно бороться с либидо, если честно

П: Я хочу распутать в такую, чтобы все мотивы были ясны. Я борюсь с либидо годами. Поэтому можно.

Я: Можно. Но вопрос какой ценой

П: Изучения либидо

я: У меня все вытесненные желания потом незаметно вырастают и накрывают с головой. По-другому не было ещё

П: У меня нерастраченное либидо перерождается во что-то созидательное. И еще во что-то. Но ты помнишь, что я тот человек, который за оргазм продал душу :))) Поэтому все непросто.

(Здесь автор давит щипцами сильней. Угрожает, что недолюбленность волчонку будет дорого стоить, надевает на подругу колпачок, а себя корону Спасательницы. Ну а подруга отнекивается и отшучивается, что ей еще делать, уговаривает не спасать)

П: а еще жопа заключается в том, что у меня мама гомофоб. А сестра принимает меня любой, как и папа.

Сейчас я вижу, что ее сообщение про секс было именно вопросом, а не предложением. И, наверное, надо было действовать по-другому. Но я тогда я решила, что если не отреагировать на ее вопрос, то я буду дальше играть против себя, потому что я осознавала свои чувства к ней.

(Это было не предложение и не вопрос, это была ария в ответ на щипцы. Классическая ария онегина. “Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства: их вовсе недостоин я”)

Поэтому решила сделать шаг к ней и, если она откажется, уйти.

(Интересно, а как можно не уйти, если тебя погонят?)

Отправила ей аудио «Я хотела поговорить с тобой еще в воскресенье, но не нашла тогда слов. Надеюсь, что найду сейчас. Во-первых, и это самое важное, я бы не хотела, чтобы ты думала, что тебе одной надо что-то распутывать. Потому что я рядом, и я хочу стать для тебя источником сил, а не дополнительной расшатанности. Особенно сейчас, когда у тебя кризис. Поэтому, пожалуйста, рассчитывай на меня. И второе, что я думаю: не получится решить все на берегу, учесть все мнения, мотивы, как-то их соотнести, понять что к чему. Потому что все, что ты мне писала про «категорически против» и т.д. – это, мне кажется, уже про какое-то совместное плавание, когда мы еще, условно, ноги не мочили. Слишком много, мне кажется, может поменяться: вдруг, вода окажется слишком холодной, или захочется вернуться на берег. Хотя мне, как всегда, хочется нырнуть с головой. Но почему бы нам не зайти хотя бы по пояс и посмотреть, что получится».

(Очень большой колпачок на подруге. Автор думает, что подруге хочется близости, но она боится мужа и маму. Верит, что подруга влюбленная трусишка и утешает ее. Выглядит конечно очень глупо в такой короне. Здесь видно, как опасно не уважать того, в кого вы влюблены и считать слабым?)

Она написала, что «я сильная, а она прослезилась, и ей есть что сказать, но она напишет попозже». Я поняла, что пошла ва-банк и проиграла. А через неделю она написала «Я прослушала сообщение спустя какое-то время. Оно всё такое же метафорически ясное. Доброе и человеческое, в нем очень много мужества, которого я совсем сейчас в себе не нахожу. Рада, что мы вербализировали, но дальше я упираюсь в какой-то свой собственный блок невозможности. Наверное, это совсем не то, что ты хотела бы услышать» и сменила тему, спросив про массажное масло.

(Она целую неделю думала, как бы так ответить, чтобы не унижать автора в короне, чтобы ее корона не покатилась с грохотом. Она сформулировала очень корректно, деликатно, бережно по отношению к самооценке автора и лучшее, что автор могла ответить – это признаться, что ее действительно занесло в ее сексуальных фантазиях и это какая-то чушь. Такое что-нибудь, похожее на анти-щипцы. Но автор сейчас достанет скалку)

Я ответила «П., то, что произошло – это не просто про «вербализировали», мы нарушили статус кво. Я сделала шаг к тебе, а ты – два от меня. И теперь, детка, у нас как бы game over».

(Не только достала скалку, но и решето открыло, рассказала детке, что все кончено, как будто подруге дружба с ней была нужна больше, чем ей)

П: Я думаю, что бы я ни написала, всё сейчас будет не то. Если что, игра, про которую ты говоришь, это односторонне. С моей стороны всё так же. И для меня это не игра. Сожалею, что озвучила именно в такой момент разлома, наверное, могла и не говорить. Но обычно отчаянье, уязвимость и открытость идут рука об руку.

(Автору так хотелось повыпендриваться, что она подставилась со словом игра, и теперь будет оправдываться, сливаясь больше)

я: Для меня это совсем не игра. И когда ты говоришь, что с твоей стороны всё так же – ты обесцениваешь мои слова. С моей стороны не так. С моей так, что я озвучила предложение, на которое получила отказ. Для меня это важно, понимаешь.

П: Понимаю. А я не ожидала услышать предложение. Я тоже не ощущаю, что ты понимаешь, о чем я говорю.

я: А чего ты хотела? Я не понимаю. У меня было ощущение, что ты говоришь о своих желаниях, которые совпадали с моими. Но есть внешние обстоятельства, которые против. Я только поэтому предложила. Я не знала, что есть внутренний блок невозможности, ты о нем ничего не сказала.

(Как обычно всех плюсов обвиняют в том, что они очень обтекаемо озвучили отказ, позволяя сохранить лицо. Не “пошла к черту”, а “ты мне тоже нравишься… да… но”. Народ, если вас надо посылать к черту прямо и иначе вы не понимаете, значит вместо самоуважения у вас корона)

П: Он, блок, это всё то, что я озвучила. И сейчас кажется непреодолимым

я: Ясно

П: Я не ожидала, что сказанное мной это призыв к действию

я: Т.е. это было из любопытства сказано? Тогда это очень жестоко.

(Самое главное, когда вам отказывают – закрыть рот, не изливать дальше свою боль. На любом моменте закрыть рот лучше, чем продолжать изливаться. Чем позже закроете рот, тем больше будет слив)

П: Наверное, мне кажется безопаснее прожить гипотетическую жизнь. Основанную на ощущениях, чем реальную. Я не тешила самолюбие. Это был импульс из собственных ощущений

я: Наверное, у высказанных вслух импульсов есть последствия. И они такие какие есть. И за свой я беру ответственность. Потому что знала на что иду, когда записывала тебе сообщение

П: Наверное. Буду проповедовать тютчева silentium теперь

я: Я не предлагала секс. Я просто хотела сходить с тобой на свидание

П: Да, в этом и разница. Свидание вообще что-то необратимое. Как дорога в отношения. К которым я не готова никак

Я: У меня наоборот

П: Т.е. я даже к гетеросексуальному свиданию не готова

я: Я, наверное, не могу заниматься сексом с тем, с кем общалась только в дружеском формате и даже не целовалась. Окей, я поняла.

я: Я могу тебя не понимать, да. Прости, если я где-то слепа. У меня нет детей, бывшего мужа. Я понимаю, что у нас очень разные исходные данные. И я принимаю и уважаю все твои обстоятельства, внутренние и внешние

П: Спасибо. И это я тоже могу понять. Просто история с отношениями любовными, я не готова.

я: Для меня свидание – это не дорога в отношения, а возможность пообщаться не как друзья, чтобы понять, есть ли химия. Потому что сейчас я не понимаю. У меня до сих пор не возникало желания тебя поцеловать, а когда ты меня обнимаешь, я чувствую только дружеское тепло в себе без сексуального отклика. Тем не менее я нахожу тебя очень красивой, сексуальной и интересной в целом, поэтому сама идея меня волнует. Вот так без метафор. Я про отношения никогда ничего не говорила

П: Понятно. Мне неизвестен формат свиданий, никогда не практиковала.

(Теперь автор пытается объяснить, что ничего такого не хотела, а подруга уже не знает, как от нее побыстрей отвязаться и закончить этот неприятный диалог. СЗ автор после ее сообщения звукового не была такой низкой, а теперь падает все ниже. Она ведет себя как разгневанная тетка)

я: Наверное, у нас разный опыт, и мы по-разному смотрим на какие-то вещи, отсюда много непонимания, когда каждый видит что-то своё.

я: На самом деле мне от всей этой истории стало очень сильно плохо и грустно. Так, как не было уже давно. А точнее, года три. И самое ужасное, что причины, увы, всё те же.

(Просит компенсации за моральный ущерб? Девушки, зачем вы описываете боль? Вы хотите денег? Жалости? Вы и так жалкие)

П: Я уже поняла, да, что всё пошло не так. И грустно. Вероятно, у нас всё же разные были намерения. И разные представления о том, как могут развиваться события. А дискурс и медиа были не только дружескими. Я оказалась ни разу не бережной и ни чуткой, хотя ведь был опыт ранее. Прости

я: Когда я отнеслась к твоим словам серьезно, я знала на что иду. Может, не была готова к последствиям, но это уже не важно. У меня всё будет ок, не переживай за меня. Но сейчас я не вижу смысла продолжать общение.

С тех пор мы не общались.

Подскажите, пожалуйста, как мне восстановиться правильно после этой истории? Мне все еще грустно при воспоминании о ней. Я бы хотела начать новую историю, но чувствую, что я неправильно повела себя с П. Вышла из границ со своими бесконечными объяснениями, скалками, предала себя, не придерживалась какой-то одной линии. Как лучше себя сейчас вести?

(Сейчас уже никак. Смотреть вперед и не быть дурой-в-короне дальше. И найти себе парня, а не девчонку, не играть в лесбиянку больше. Надо выходить замуж и рожать детей. Не теряйте дорогое время. Тем более отношения с женщиной построить намного сложней, чем с мужчиной, даже с той, которая этого захочет)

С наилучшими пожеланиями и благодарностью,

А.