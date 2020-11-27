Трамп пообещал покинуть Белый дом при одном условии

27.11.2020, 21:58, Разное

Американский лидер сообщил, что передаст полномочия своему оппоненту Джо Байдену, если за того проголосует коллегия выборщиков. “Конечно, я уступлю”, – сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.

При этом президент отметил, что выборщики совершат ошибку, если поддержат представителя демократической партии. Тем не менее препятствовать приходу Байдена к власти Трамп не будет и покинет Белый дом.

Глава страны также обвинил демократов в махинациях на прошедших выборах. Трамп выразил уверенность, что набрал больше 74 миллионов голосов, но все бюллетени в его поддержку были уничтожены.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Несмотря на то что подсчет голосов в некоторых штатах еще идет, многие американские СМИ уже объявили Джо Байдена 46-м президентом.

С ними не согласился Дональд Трамп. Политик уже подал несколько судебных исков для пересмотра результатов в некоторых штатах. Отметим, что голосование коллегии выборщиков пройдет 14 декабря.

По прогнозам экспертов, с приходом Джо Байдена к власти российско-американские отношения могут ухудшиться. Демократ не раз выступал с критикой в адрес России. Ожидается, что он введет новый пакет санкций.