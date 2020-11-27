Названы три главные активирующие иммунитет вещества

27.11.2020, 21:56, Разное

Медики назвали три главных вещества, которые способны активировать иммунитет. Через несколько дней начнется зима, а вместе с ней сезон простуды и гриппа. Также продолжается распространение коронавируса, который легче подхватить при ослабленных защитных функциях организма.

Врач Кристина Паласиос рассказала, как минералы и витамины стоит употреблять для укрепления иммунитета. По ее словам, в организм человека регулярно проникают различные виды патогенов. Если иммунная система работает хорошо, то риск наступления заражения снижается. Ферменты необходимы для нормального протекания всех процессов в организме. Последним работать лучше помогают минералы и витамины.

Витамин С считается главным среди остальных в вопросе поддержания иммунитета. Он важен для здоровья лейкоцитов, поскольку последние участвуют в борьбе с инфекциями. Рекомендуется включить в рацион продукты, где содержится данный элемент: грейпфруты, апельсины, клюкву, клубнику, помидоры.

Результаты проведенных исследований показали, что уровень витамина D влияет на уровень развития респираторных заболеваний, как у детей, так и у взрослых. Чем больше недостаток данного элемента в организме, тем выше риск появления недуга.

Для нормального функционирования клеток, влияющих на работу иммунитета, необходим цинк. Он, в том числе, помогает подавлять вирусы.