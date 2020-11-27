 

Курение приводит к развитию рака мочевого пузыря

27.11.2020, 21:56, Разное

Медики заявили, что курение способно приводит к развитию рака мочевого пузыря. К такому мнению пришли специалисты из Университета Раша в Чикаго.
Курение вызывает более 50% всех случаев онкологии. Те, кто страдает данной пагубной привычкой, в три раза чаще болеют раком мочевого пузыря. В моче со временем накапливаются вредные химические вещества, которые вдыхает человек. Мочевой пузырь, удерживая жидкость, подвергается воздействию токсинов.

По словам докторов, фактором риска в данном случае является и пассивное курение. Больше всего рак мочевого пузыря поддается лечению на начальных стадиях.

Стоит срочно обратиться к врачу, если в моче появилась кровь или же в процессе мочеиспускания наблюдаются дискомфортные ощущения. Эти симптомы не обязательно указывают на присутствие онкологического заболевания, однако они являются поводом для беспокойства.



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