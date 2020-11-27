 

“Плакаться им не стоит”: Илья Резник раскритиковал жалобы артистов на низкие заработки из-за пандемии

27.11.2020, 21:56, Разное

Популярный поэт и автор песен Илья Резник дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился эмоциями по поводу поступающих от артистов жалоб на снижение гонораров. По мнению мэтра эстрады, неплохо обеспеченные звезды шоу-бизнеса в состоянии решить свои проблемы без внешней помощи.
Отправной точкой комментария Ильи Резника стали все чаще появляющиеся в последнее время заявления медиаперсон о том, что карантинный ограничения из-за пандемии приводят к снижению гонораров и обнищанию их самих. При этом упомянутые селебрити зачастую взывают к руководству страны с требованием оказать им необходимую материальную помощь. Поэт-песенник признался, что считает подобные заявления просто неприличными, ведь, по его словам, жалующиеся на бедность актеры и музыканты успели заработать себе солидные состояния еще до карантина. “Плакаться им не стоит: нет причин для слез. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у низ были гонорары на корпоративах. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать”, – эмоционально отметил Резник.

К слову, поэт даже выдвинул свои рекомендации вышеупомянутым коллегам по спасению от предполагаемой ими нищеты. По мнению Ильи Резникам, звездам шоу-бизнеса стоит продать свои шикарные особняки в элитных районах и жить на вырученные деньги. А еще лучшим решением знаменитость видит смену на время карантина рода деятельности медиаперсонами, и в подтверждение привел в пример нескольких своих знакомых. Об этом пишет Собеседник.ru.



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