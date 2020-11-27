Мнение: Обязательный российский софт, триумф удалёнки и право на офлайн

27.11.2020, 21:50, Разное

1. Россия продолжает укреплять свой цифровой суверенитет и поддерживать отечественных разработчиков ПО. Принято жёсткое решение, которым многие недовольны: уже с января на всех продаваемых в стране компьютерах и смартфонах должны быть заранее установлены 16 типов приложений российской разработки:

https://habr.com/ru/news/t/529466/

Правительство утвердило правила, которые касаются обязательной предустановки отечественного ПО на ввозимую электронику. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Предустановка отечественного софта становится обязательной для производителей смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», для стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

На смартфоны и планшеты должны быть предустановлены браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные сервисы, программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту, приложение платежного сервиса «Мир», облачные хранилища, приложение «Госуслуги», «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых. Последние должны обеспечивать также «доступ к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

На компьютеры будет необходимо предустанавливать российские браузеры, офисное ПО и антивирус, на Smart TV — браузеры, поисковой системы, социальные сети и аудиовизуальные сервисы.

Минцифры создаст перечень, куда попадет одно приложение для предустановки из каждой категории, за исключением социальных сетей (два приложения), аудиовизуальных сервисов (не более десяти) и программ для доступа к социально значимым ресурсам (их количество еще не определено).

В перечень попадут приложения, которые демонстрируют высокие показатели числа пользователей за прошедший год. Этот рейтинг также подготовит Минцифры, он появится до 15 декабря. Рейтинг будет обновляться ежегодно до 1 августа.

2. Впечатляющие цифры:

https://lenta.ru/news/2020/11/25/udalenka/

Число россиян, работающих удаленно, увеличилось в 110 раз за последний год. Об этом сообщили в Министерстве труда, передает газета «Известия».

В министерстве уточнили, что год назад на удаленке в России официально работали 30 тысяч человек. На данный момент в этом формате работает около 6,5 процентов от общего числа трудоустроенных граждан. По словам главы Минтруда Антона Котякова, это около 3,7 миллионов россиян.

При этом отмечается, что наибольшая доля удаленных работников приходится на Москву и Санкт-Петербург. В остальных российских регионах процент работающих в таком формате граждан «существенно меньше», добавили в министерстве.

Вот так всего лишь за один год у нас появилась новая многомиллионная категория работников, которая не выходит каждый рабочий день на улицу, чтобы создавать там гудящие пробки.

3. Есть важный нюанс. Тем, кто работает удалённо, придётся внимательно читать договор:

https://lenta.ru/news/2020/11/26/offline/

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости россиян, исключив «право на офлайн» во время удаленной работы. Он опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). <…>

В версии законопроекта к первому чтению предлагалось установить правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха. Так, удаленную работу в нерабочее время предлагалось приравнять к сверхурочной работе, оставив за дистанционным сотрудником право быть офлайн. Время взаимодействия работодателя с подчиненным в период времени отдыха работника оплачивалось бы в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы.

Однако из принятой версии документа это право исключили. При этом уточняется, что перевод на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или допсоглашением. Документ подписывается работодателем и сотрудником, причем работника не могут перевести на удаленную работу без его согласия. Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и дополнительном соглашении к нему.