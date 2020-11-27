 

В Аргентине расследуют дело о халатности в лечении Марадоны

27.11.2020, 21:44, Новости дня

Аргентинская полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья футболиста Диего Марадоны. Об этом 27 ноября сообщил телеканал Todo Noticias.

Прокуратура допросит медсестру, которая следила за приемом спортсменом таблеток. По информации телеканала, их было восемь в день. У полиции есть информация о том, что медсестра не дала Марадоне одну из таблеток в день, когда он умер.

Следствие установило, что скорая помощь ехала к футболисту 11 минут. Прокурор Лаура Капра и заместители генерального прокурора Патрисио Феррари и Косме Иррибарен определили, что в 12.17 Марадоне потребовалась медицинская помощь, предоставлена она была в 12.28. Ранее адвокат Матиас Морла заявил, что скорая помощь ехала к Марадоне 30 минут.

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет. 26 ноября в Буэнос Айресе прошло прощание с футболистом, в нем приняли участие тысячи человек. 

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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