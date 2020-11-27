Мнение: Разговор завершился публичным позором

27.11.2020, 21:36, Разное

Чем заняться за границей? Например, осматривать красоты страны, в которой пребываешь, изучать её историю и наслаждаться, ведь когда тебе выпал такой уникальный шанс в условиях нынешних коронавирусных реалий, даже такой отпуск покажется самым настоящим парадайзом.

Но всё это не про Алексея Навального, который уже на протяжении трёх месяцев находится в Германии не то на лечении, не то просто отсиживается и удалённо холиварит в интернете. Долго играть роль великомученика у блогера не получилось, и он решил продолжить свою миссию: кого-то разоблачать, что-то говорить, имитировать бурную деятельность оппозиционера.

Началось с того, что немецкое правительство в конец облажалось с официальным обвинением России в использовании «Новичка». Осознав, что та самая «отравленная бутылка» была приобретена сопровождающими Алексея уже в чистой зоне аэропорта, недоспециалисты решили идти до конца: отныне в организме Навального будет не «Новичок», а какие-то его следы. То есть, вещество там, уважаемые русские, есть, только вот никаких доказательств мы вам предоставлять, конечно же, не станем.

Ко всему этому сраму присоединилась западная пресса, политики-аналитики, ну и, Алексей со всей своей свитой в лице Ильи Яшина, Владимира Милова и Владимира Кара-Мурзы. Все вместе ребята решили выступить сегодня не абы где, а на дебатах в комитете Европарламента по иностранным делам. Действовала наша бравая оппозиция по старой схеме: сначала облили помоями свою страну, затем обсудили выборы в Госдуму в 2021 году.

Среди онлайн-участников было много «ярких» политиков. Например, экс-министр иностранных дел Польши Анна Эльжбета Фотыга, которая отчего-то решила, что знает Россию очень даже хорошо. Привела в пример выборы президента, разумеется, «отравление» и, внимание, Путина и принятые им меры из-за пандемии коронавируса. По словам Анны, все действия президента РФ применяются исключительно для того, чтобы поставить россиян под большой контроль. Возможно, женщина не в курсе, как обстоят дела с ограничениями во многих странах Европы, а, возможно, она просто перечитала Оруэлла перед сном. Вариантов тут масса.

Только представьте себе это душераздирающее зрелище: собрались как-то великие умы человечества и давай проблемы России решать. Один – несостоявшийся по жизни человек, который трясёт деньги у всех подряд, другая – какой-то там европейский политик с приставкой «экс». Поболтали за жизнь, вспомнили былые времена, между делом предложили ввести санкции против богатых россиян.

«Всё дело в деньгах. Реальные санкции должны быть против реальных денег», – завершил свою пылкую речь Навальный.