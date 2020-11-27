Мнение: Страсти вокруг Навального

27.11.2020, 21:34, Разное

Человек слаб, и вот лично мне очень хотелось посмотреть на зловещую Марию Певчих – девушку, о которой никто до августа с.г. не имел никакого понятия, но из которой путинский агитпроп вдруг раздул какую-то инфернальную женщину-вамп, современную Миледи и агента западных разведок. И вот – ура! Она (ей?) наконец-то сделали персональный ролик!

Что я вам скажу: на мой взгляд, современная Миледи именно так и должна выглядеть – как не самая прилежная, но способная студентка-хорошистка, живая и веселая, без каких бы то ни было признаков женщины-вамп и вообще любого вампиризма. Супер!

Что ж до всех этих “расследований” относительно навальновского тестя (который то ли отец, то ли отчим его жены, то ли жив, то ли умер) – по мне, это все полный бред, и придумано только ради двух вещей: во-первых, для отчетности – показать, что “работа ведется”; и во-вторых – просто чтобы нагадить Навальному, чтобы “жизнь медом не казалась”. Во время ВОВ, кажется, было такое понятие – “беспокоящий артобстрел”. То есть даже не с целью нанести врагу какой-то существенный урон, а просто чтобы ему хуже спалось. Лично я уверен, что даже если бы тесть, деверь или шурин Навального оказался бы родственником английской королевы – это бы не имело никакого значения.

А вот выступление Навального в Европарламенте я не одобряю. На мой взгляд (да и с точки зрения внутреннего пиара), было бы намного выигрышнее, если бы он поднялся там на трибуну и сказал что-то вроде “Моя страна переживает не лучшее время, ею правит камарилья подлецов и негодяев, и борьба с ними тяжела и опасна; однако нам не нужна никакая помощь в виде санкций, оставьте нас в покое, я уверен, что мы сами в состоянии справиться со всеми нашими проблемами. Моральная поддержка – все, что нам нужно от Европы”.

То, что он так не сказал, косвенно подтверждает мое предположение: Навальный разочаровался в поддержке населения, и внутренний пиар его теперь волнует в минимальной степени. Он решил сделать ставку на внешнее давление и на пресловутый “раскол элит”.

Что ж, опыт последних событий (реакция на отравление, события в Белоруссии) дает основания для разочарований: народ, как видим, или пребывает в полной апатии, или его поддержка настолько беззуба, что ее, можно считать, тоже нет. Но – запугать Абрамовича санкциями и перетащить его на свою сторону?! Дерипаску вон запугали – это окончилось только тем, что он передал РусАл американскому МинФину. Нет, это тоже тупиковый путь.