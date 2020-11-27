Царство тупого быдла – Личное мнение

27.11.2020, 21:30, Разное

Наша полусветская тусовка неправильно понимает значение слова «быдло». Быдло для них — это непубличные люди без больших бабок.

Быдло для меня — это человек, срущий окружающим, потому что ему — «надо, понимаете, на-да?!» Имею право!



Фото: Соцсети

Выпучив глаза «право имеющего», быдло срёт окружающим не из злого умысла. Красивое коварство я ещё могу понять и принять. Однако быдло руководствуется не этим, а своими мелкодушными «хотелками» в моменте.

Именно поэтому чему больше у быдла денег и возможностей, тем полнее он может удовлетворить свои потребности, наплевав на окружающих.

Для меня Ксения Бородина — яркий пример гопницы. То в Италию и Францию в начале пандемии полетит, то меха в 21 веке напялит, то на подписчиков ни с того, ни с сего ушат помоев выльет.

Так, например, Ксению спросили, болела ли она коронавирусом. И вот вам — типичная реакция хабалки на вполне резонный вопрос.



Фото: Соцсети

Верю ли я в то, что Бородина болела короной? Да, верю.

Верю ли я в то, что Бородина с семейством, являясь носителями коронавируса, попёрлись в августе отдыхать? Да, верю. Её собственный Инстаграм — прямое тому подтверждение.

Верю ли я в то, что Бородина знала, что у неё — коронавирус, но, наплевав на это, вылезла в люди, потому что сама чувствовала себя хорошо? Да, верю.

Ну, верю и верю — дальше-то что? Что от этого изменится?

А вот что!

Лично я не хочу жить в обществе, в котором публичные люди не стесняются быть быдлом и не подвергаются обструкции за быдло-поступки. Я не хочу жить в обществе, а котором действует закон: «Есть бабки — плюй на всех!»

Это очень опасно, потому что селебы, увы, устанавливают в социуме модель поведения того, «что такое хорошо, и что такое плохо».

С такими селебами, как у нас, лет через 10 мы превратимся в общество деградантов. Мы будем жить в царстве тупого быдла.

Я не хочу этого для себя. Я не хочу этого для вас. Я не хочу этого для ваших детей.

А, значит, мы с вами должны взять дело в свои руки и подвергнуть беспощадной критике и непоколебимому презрению тех, кто нарушает нормы цивилизованного общества. Такие люди должны стать нерукопожатными и в обычной жизни, и в публичном пространстве.

Мы не должны сдаваться под напором свойственного им хамства. Мы обязаны поставить их на место.

Ради будущего наших детей. Они имеют право на жизнь цивилизованном обществе, а не в джунглях, где правят хабалки и гопники.

Согласны? Тогда не молчите.