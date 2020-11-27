Царство тупого быдла – Личное мнение
27.11.2020, 21:30, Разное
Наша полусветская тусовка неправильно понимает значение слова «быдло». Быдло для них — это непубличные люди без больших бабок.
Быдло для меня — это человек, срущий окружающим, потому что ему — «надо, понимаете, на-да?!» Имею право!
Фото: Соцсети
Выпучив глаза «право имеющего», быдло срёт окружающим не из злого умысла. Красивое коварство я ещё могу понять и принять. Однако быдло руководствуется не этим, а своими мелкодушными «хотелками» в моменте.
Именно поэтому чему больше у быдла денег и возможностей, тем полнее он может удовлетворить свои потребности, наплевав на окружающих.
Для меня Ксения Бородина — яркий пример гопницы. То в Италию и Францию в начале пандемии полетит, то меха в 21 веке напялит, то на подписчиков ни с того, ни с сего ушат помоев выльет.
Так, например, Ксению спросили, болела ли она коронавирусом. И вот вам — типичная реакция хабалки на вполне резонный вопрос.
Фото: Соцсети
Верю ли я в то, что Бородина болела короной? Да, верю.
Верю ли я в то, что Бородина с семейством, являясь носителями коронавируса, попёрлись в августе отдыхать? Да, верю. Её собственный Инстаграм — прямое тому подтверждение.
Верю ли я в то, что Бородина знала, что у неё — коронавирус, но, наплевав на это, вылезла в люди, потому что сама чувствовала себя хорошо? Да, верю.
Ну, верю и верю — дальше-то что? Что от этого изменится?
А вот что!
Лично я не хочу жить в обществе, в котором публичные люди не стесняются быть быдлом и не подвергаются обструкции за быдло-поступки. Я не хочу жить в обществе, а котором действует закон: «Есть бабки — плюй на всех!»
Это очень опасно, потому что селебы, увы, устанавливают в социуме модель поведения того, «что такое хорошо, и что такое плохо».
С такими селебами, как у нас, лет через 10 мы превратимся в общество деградантов. Мы будем жить в царстве тупого быдла.
Я не хочу этого для себя. Я не хочу этого для вас. Я не хочу этого для ваших детей.
А, значит, мы с вами должны взять дело в свои руки и подвергнуть беспощадной критике и непоколебимому презрению тех, кто нарушает нормы цивилизованного общества. Такие люди должны стать нерукопожатными и в обычной жизни, и в публичном пространстве.
Мы не должны сдаваться под напором свойственного им хамства. Мы обязаны поставить их на место.
Ради будущего наших детей. Они имеют право на жизнь цивилизованном обществе, а не в джунглях, где правят хабалки и гопники.
Согласны? Тогда не молчите.
Источник: Лена Миро
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