Мнение: Письмо: “Боюсь той черноты”

27.11.2020, 21:24, Разное

Вот для автора предыдущего письма и ей подобных, которые думают, что с мужчинами не получились отношения, а с девушками получатся, и представляют, как они будут, такие красивые, за ручки ходить и радоваться жизни, публикую это письмо.

si_gris

Добрый день, Эволюция!

Спасибо за Ваш блог.

Надеюсь попасть на разбор.

Мне 40 лет, детей нет, 17 лет живу с женщиной. Последние несколько лет это вялый дефолт. Пару дней назад я психанула, сказала что все, развод.

Мы познакомились в интернете, общались пол года, потом она приехала ко мне и мы стали жить вместе. Она гражданство поменяла, прописки нет, потому что у меня своего жилья нет, а прописывать к родителям не стала, они и так не в восторге от наших отношений, не могла к ним с такой просьбой обращаться. Работу М. нашла, но так себе, платили мало, работодатель мелкий предприниматель, ни о каких соц.гарантиях и трудовом кодексе речи не было. Она была недовольна, но что-то менять боялась.

(Дефолт и в гетеро-парах наступает чаще всего, это почти неизбежно для людей с плохими границами, но все-таки нормальный брак многое дает, даже тем, кто в дефолте. Совместных детей – и это уже очень много, поддержку семей, социальные гарантии)

Я как-то продвигалась в своей профессии, меняла работы, сейчас для своей профессии имею хорошую з/п, но это совсем не те деньги, на которые можно приобрести свое жилье, обеспечивать пожилых родителей и содержать подругу жизни. Меня наши неравные вклады в бюджет давно напрягали. Секса давно нет, живем просто как родственники.

(Женщины очень плохо относятся к неравным вкладам к бюджет. Во много раз хуже, чем мужчины. Сесть на шею женщине практически невозможно, но и ваш равный вклад женщина может считать меньшим, поскольку большинство женщин рассчитывают на поддержку партнера, то есть даже вкладываясь поровну каждая из женской пары будет считать, что ее вклад намного больше)

Но мне настолько надо повиснуть на ком-то эмоционально, что я все время находила чем оправдать такие отношения, мол, она по хозяйству что-то делает, готовит, поговорить интересно, вообще душа родственная. Но по-честному этого все меньше и меньше оставалось. Понимаю, что у нее ко мне претензии и раздражение накапливалось, наверно я просто удобна тем, что обеспечиваю материально, жилье благодаря мне есть, уши, в которые можно жалобы лить есть. У меня видимо только к 40 годам мозги начали включаться, стала думать, что это не отношения, это мой слив, что надо срочно что-то со своей жизнью делать. Ничего вокруг себя не создала, семьи нет, детей нет, друзей тоже нет, так с коллегами бывшими иногда встречаюсь в кафе посидеть, работу обсудить, накоплений нет.

(Детей обычно нет, если от прошлых браков не остались. Проще рожать и растить ребенка, опираясь на мужское плечо, оно и естественно. Друзей тоже нет или совсем мало, поскольку пара нестандартная. Ну и так далее)

Отношения наши бесперспективные, давно что-то менять надо, но все так некрасиво получилось, М. простудилась, болела две недели, я сама себя обслуживала и развлекала, и ничего, нормально, справляюсь – не такой уж большой труд завтрак себе приготовить и самой на рынок за продуктами поехать. Потом она на работу первый день вышла, у меня выходной был, а она просит отвезти, привезти, нет, не вечером, а прямо сейчас привезти. Я психанула. Поняла, что о моем удобстве она вообще не думает. И никогда думать не будет. Сказала, что устала от нее, что пусть сама на ноги становится и себя обеспечивает, пусть это считает разводом.

Она спрашивала, как жить теперь будем. Наверно имела ввиду не выгоню ли я ее. Я на эмоциях ничего обсуждать не стала, сказала как-то договоримся. Потом, через пару дней я сама начала разговор, что надо бюджет делить, что будем жить как соседи, а если получится как друзья, что с нее в месяц столько денег на продукты, а столько на коммунальные расходы. С декабря начинаем.

Она говорит у меня нет, ничего не заработала в этом месяце, болела. И что я так внезапно отношения разорвала, она не была готова. А как к такому подготовить? Как надо было плавно разрывать? Меня это бесит, вот что делать? опять ее содержать месяц? А больнее всего ранит, она не просит все вернуть, не спрашивает о моих условиях. Просто беспокоится, захлопнулась кормушка или не совсем.

(Тут уже придется выбрать: оттолкнуть и жить с чувством вины, или поддержать еще месяц и жить с ощущением, что вас использовали. Выбирайте)

Я сейчас в панике, боюсь той черноты, которая накатывает, боюсь, что депрессия накроет, не знаю как в эту яму не провалится. Если провалюсь, думаю уже не выкарабкаюсь, как силы собрать, чтобы этот вакуум вокруг себя заполнить?

(Если страшно, не надо выгонять. Дать время, спокойно через месяц разойтись, лучше разъехаться, не жить вместе. Скорее всего новая жизнь окажется лучше прежней. Надо заняться имиджем, экономикой, родителями. Судя по описанному, тут нечего терять и не за что держаться)