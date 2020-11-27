 

Мнение: Почему Пивоваров заразился коронавирусом?

27.11.2020, 21:16, Разное

Известный журналист Алексей Пивоваров подцепил коронавирус. Изолировался и лечится дома. Говорит, что самочувстви — вполне терпимое.

При этом, в сентябре Пивоваров сделал прививку российской вакциной «Спутник».


отсюда

Теряюсь в догадках, почему заболел Пивоваров? Почему не сработала вакцина?

Потому что вакцина действует только на тех, кто верит в вакцину? У кого такая мощная иммунная система и без вакцины, что коронавирус не может её пробить?

Или у Пивоварова такой уникальный организм, что вакцина не помогла ему персонально?

Какие еще есть варианты?

Источник: Ирек Муртазин



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