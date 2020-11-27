Мнение: Почему Пивоваров заразился коронавирусом?
27.11.2020, 21:16, Разное
Известный журналист Алексей Пивоваров подцепил коронавирус. Изолировался и лечится дома. Говорит, что самочувстви — вполне терпимое.
При этом, в сентябре Пивоваров сделал прививку российской вакциной «Спутник».
отсюда
Теряюсь в догадках, почему заболел Пивоваров? Почему не сработала вакцина?
Потому что вакцина действует только на тех, кто верит в вакцину? У кого такая мощная иммунная система и без вакцины, что коронавирус не может её пробить?
Или у Пивоварова такой уникальный организм, что вакцина не помогла ему персонально?
Какие еще есть варианты?
Источник: Ирек Муртазин
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