Мнение: Почему Пивоваров заразился коронавирусом?

27.11.2020, 21:16, Разное

Известный журналист Алексей Пивоваров подцепил коронавирус. Изолировался и лечится дома. Говорит, что самочувстви — вполне терпимое.

При этом, в сентябре Пивоваров сделал прививку российской вакциной «Спутник».



отсюда

Теряюсь в догадках, почему заболел Пивоваров? Почему не сработала вакцина?

Потому что вакцина действует только на тех, кто верит в вакцину? У кого такая мощная иммунная система и без вакцины, что коронавирус не может её пробить?

Или у Пивоварова такой уникальный организм, что вакцина не помогла ему персонально?

Какие еще есть варианты?