Мнение: Пашинян отвечает на обвинения

27.11.2020, 21:10, Разное

Пашинян выпустил новое обращение к народу, где попытался свалить ответственность за происходящее на оппозицию, которая хочет его дискредитировать и на волне народного гнева въехать во власть. Также он вступил в полемику с бывшим главой Генштаба ВС Армении Акопяном, отвергнув его обвинения и в свою очередь заявив, что тот причастен к хищению 42 млн. долларов. И вообще, Акопян тоже виноват в поражении. Соглашения от 9 ноября необходимо выполнять, а часть Сотского золотого рудника судя по всему придется отдать Азербайджану.

1. Вчера некоторые люди организовали собрание на фоне ложных слухов о том, что правительство Армении уступило территории из Гегаркуникской области Азербайджану.

2.Мы раскопаем цели инициаторов всего этого.

3.Есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление, что в Армении царит анархия, сеют хаос в нашей стране, хотят переместить войну внутри Армении, используют преступные группировки, чтобы отправить страну в состояние свободного падения и обеспечить их возвращение к власти как спасителей.

4. Мы не допустим этого не потому, что цепляемся за власть, а потому, что народ этого не хочет.

5. В эти дни происходит реализация заявления от 9 ноября.

6. И это также подразумевает, что в Гегаркуникской области [где находится Соткский рудник], в частности, Вооруженные силы РА должны быть расположены на государственной границе РА, границе, которую мы знаем как границу Советской Армении.

7. Причем этот предел определяется не на глаз, а по координатам GPS. Как выяснилось, Соткский рудник частично находился в Советской Армении, а частично на территории Советского Азербайджана.

8. К сожалению, девятый оборонительный район был прорван, что привело к катастрофе.

9. Генерал, разделяющий ответственность за этот провал со своими незаконными вмешательствами, теперь дает пресс-конференции, делает «разоблачения», забывая напомнить, что в его время было возбуждено уголовное дело по факту хищения 42 миллионов долларов для покупки бесполезного оружия (речь идет вот об этих https://colonelcassad.livejournal.com/6339926.html разоблачениях)

10. Он [Мовсес Акопян] целится в мою жену, забывая задать вопрос, что делал член семьи премьер-министра в городе под ракетными ударами, когда большая часть населения покинула этот район?

11. На протяжении всей войны правда говорилась согласно правилам, характерным для войны. Все говорилось с верой и целеустремленностью в условиях быстроменяющейся ситуации на фронте, и для этого мы должны хранить боевой дух и объявлять поражения так, чтобы это не сломило солдата.

12. Важная цель сегодня – сохранить достигнутый мир, сделать его прочным, а в случае успеха сделать его постоянным

13. Важной целью является обеспечение стабильности и безопасности Армении и Арцаха, бесперебойное и безопасное функционирование Лачинского коридора, восстановление пострадавших районов Арцаха и Армении, и для этого необходимо выполнить соглашения от 9 ноября.

14. Нужно не паниковать и доверять только официальной информации. Какими бы болезненными ни были факты, власти предоставляют необходимую информацию.

15. Важно сохранять национальное достоинство, особенно в нынешней ситуации.

https://twitter.com/301_AD/status/1332264622942982153 – тезисы выступления вот отсюда

В целом, пока что Пашинян явно уходить не собирается, но сколько он сможет продержаться в условиях вполне понятного отношения к нему в армянском обществе, вопрос конечно интересный. До конца ноября точно досидит, так как Армения еще не все сдала в Карабахе. А вот после фиксации новых границ, надобность в Пашиняне уже отпадает.