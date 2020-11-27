Российская вакцина показала 95% эффективности на испытаниях в Белоруссии

27.11.2020, 21:06, Новости дня

Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Белоруссии показали высокую эффективность, сообщил посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Беларуси, показали высокую эффективность российской вакцины – примерно 95%. Это очень важный результат», – сообщил посол в эфире «России 24», передает ТАСС.

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».