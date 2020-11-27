 

Российская вакцина показала 95% эффективности на испытаниях в Белоруссии

27.11.2020, 21:06, Новости дня

Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Белоруссии показали высокую эффективность, сообщил посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Беларуси, показали высокую эффективность российской вакцины – примерно 95%. Это очень важный результат», – сообщил посол в эфире «России 24», передает ТАСС.

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В США озвучили сумму ущерба от урагана «Лаура»

19.08 / Канцлер Австрии уверен, что в Беларуси должны пройти новые выборы

03.09 / На продажу выставлен суперкар Bugatti Veyron от Mansory

18.08 / «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО

02.10 / Кикабидзе выбрали «знаменем Саакашвили» на выборах в парламент Грузии за «плевки в Россию»

05.08 / Цена золота в Японии обновила исторический максимум

22.07 / Гончарук: Говорят: “Вот Гончарук вместе с Богданом планируют политическую партию”

23.10 / Трамп предупредил об угрозе уничтожения нефтяной отрасли США

05.08 / Последствия взрыва в Бейруте показали из космоса

07.07 / Стартовал первый национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска