Россияне могут остаться без пенсий из-за нововведений

27.11.2020, 21:04, Разное

Россияне могут лишиться пенсий из-за новых проверок ПФР. Специалист считает, что это поможет фонду заработать. Так, Пенсионный фонт России обещает приостановить выплаты для пожилых граждан, которые получают пенсии по почте.

Так, если человек не приходит за пенсией шесть месяцев – деньги временно перестают поступать. Подобная мера коснется инвалидов не прошедших переосвидетельствование.

Сергей Жаворонков отметил, что не может точно сказать, сколько людей лишатся пенсий. “Закрытие информации – это сокрытие фальсификаций. ПФР сократит свои выплаты с помощью этой меры”, – цитирует эксперта Ura.ru. Он добавил, что в регионах у пенсионных фондов шикарные здания. По мнению специалиста, они берутся от сэкономленных пенсий.

Экономист подчеркнул, что останавливать выплаты таким образом нельзя. Он уверен, что основанием для их прекращения служит только справка о смерти. Примечательно, что для тех, кто получает пенсию в России на карточку и не снимает ее до полугода, приостановки выплат не будет.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года пройдет ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Власти уверяют, что выплаты вырастут сильнее прежнего. Она будет почти вдвое больше уровня инфляции, который составляет около 3,8%. Страховые пенсии повысят на 6,3%.