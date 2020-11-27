“Стимулирует важную функцию”: Ученые рассказали о полезных свойствах боярышника против гипертонии

27.11.2020, 21:02, Разное

Американские исследователи провели несколько исследований, в ходе которых изучили влияние употребления боярышника на здоровье людей. Выяснилось, что данный продукт обладает полезными свойствами при профилактике повышенного давления.

Отправной точкой научной работы ученых, представляющих Американскую кардиологическую ассоциацию, явился факт того, что процесс формирования атеросклероза и других проблем с сосудами, может быть приостановлен за счет расслабления утолщенных кровеносных сосудов. Вначале было проведено несколько экспериментов с привлечением животных, продемонстрировавших, что добавление боярышника в рацион представителей фауны способно вызвать сосудорасширяющий эффект, снижающий кровяное давления. Затем было проведено 10-недельное исследование, в котором приняли участие 36 человек с диагностированным умеренно повышенным артериальным давлением. Его участники каждый день принимали по 500 мг экстракта боярышника и в итоге, даже без снижения давления в целом, была отмечена тенденция к понижению диастолического (нижнего) давления. Другое исследование, продолжавшееся 16 недель и охватившее 79 участников, болевших диабетом 2 типа и гипертонией, показало, что исследуемые, принимавшие ежедневно по 1200 мг экстракта боярышника, проявили ощутимый прогресс в показателях артериального давления.

“Было показано, что употребление определенных пищевых продуктов расслабляет кровеносные сосуды и, как следствие, снижает высокое кровяное давление. Ягоды боярышника – плоды кустарника рода Crataegus, стимулируют эту жизненно важную функцию”, – отметили американские эксперты. Резюмируя результаты научной работы, специалисты заключили, что, при соблюдении ряда сопутствующих мер, использование боярышника в рамках терапии гипертонии может быть эффективным. Об этом пишет Express.