Ученые: Сохранить сосуды при диабете второго типа помогут короткие тренировки

27.11.2020, 21:02, Разное

Ученые Австралийского католического университета в Мельбурне сообщают, что небольшие тренировки помогают улучшать кровеносные сосуды больных с сахарным диабетом. Также специалисты отмечают, что у физически активных людей уменьшается риск появления и заболеваний сердца.

Эксперты смогли сравнить, как кровеносные сосуды и кровоток у людей с лишним весом и диабетом второго типа реагируют на краткие, частые, долгие и менее частые тренировки. В одном из тестов испытуемые сидели 8 часов безе перерыва на активность. В другом задании участники имели перерыв в сидении и три минуты выполняли упражнения, включающие приседания, подъемы на носочки и подъемы ног каждые 30 минут. В третий раз добровольцы каждый час совершали паузы в 6 минут для упражнений.

Итоги эксперимента показали, что в сравнении с непрерывным сидением функционирование кровеносных сосудов улучшалось при исполнении упражнений, но самые хорошие результаты были после выполнения упражнений каждые 30 минут, поэтому частые перерывы в работе могут быть важнее, нежели их длительность.

Но сегодня, в эпоху развития технологий, люди предпочитают использовать личный или общественный транспорт, чтобы добраться в место назначения, также большую часть времени они любят проводить дома. Ученые заметили, что из-за подобных предпочтений у людей остается мало возможностей заниматься спортом.