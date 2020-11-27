«Господи! Как ты хорош»: Николай Басков стал еще худее и помолодел

27.11.2020, 21:02, Разное

Николай Басков прилетел отдыхать на Мальдивы и делится с подписчиками своими фотографиями. Увидев коллегу, Анита Цой не сдержала восторга.

Николай Басков не переживает из-за кризиса, как большинство артистов. Он отправился отдыхать на Мальдивские острова, поселившись на одной из роскошных вилл. На своей странице в Instagram уже продемонстрировал первые фото. На снимке можно увидеть артиста, который расположился на белоснежном пляже возле голубого океана.

Хоть вокалист и позирует без одежды и без укладки волос – поклонники пришли в восторг от фотографии. Они полагают, что Николай Басков имеет прекрасную форму и стал еще красивее и моложе. Скорее всего, он занимается своим телом и питанием. Даже Анита Цой также написала комплимент коллеге.