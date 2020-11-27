Мнение: Рейтинг устойчивости к коронавирусу, водолазы на ЧАЭС и сравнение масок с ремнями

27.11.2020, 20:56, Разное

1. Прекрасная иллюстрация никчёмности многих западных рейтингов. Каждый раз, когда американцы составляют список стран, основанный не на одном очевидном показателе, а сразу на множестве параметров, у них работает железное правило: США ни в коем случае не должны оказаться позади России. Это хорошо видно по рейтингу устойчивости к коронавирусу, который недавно выпустило агентство Блумберг:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/rossiia-oboshla-franciiu-i-velikobritaniiu-v-reitinge-kontrolia-nad-pandemiei-5fbe59aad81aaf181be43d6b

США в разы превосходят Россию по уровню заболеваемости, общий уровень смертности у них также выше – да и вообще, по большинству параметров американцы явно проигрывают:





Тем не менее, американцы всё равно ставят Россию позади США:

Как отмечает агентство Bloomberg, США в этом рейтинге находятся настолько высоко из-за активного инвестирования не в защитные средства и ограничения, а в вакцинацию и лечение. Несмотря на то, что США самая пострадавшая страна, она занимает лидерские позиции по количеству контрактов на поставку вакцины. Судя по всему, разработчики рейтинга придали самый большой вес этому показателю.

Жульничество составителей очевидно. Число договоров на поставку вакцин как важнейший параметр устойчивости страны к эпидемии? Серьёзно?

Не менее странно выглядит добавка в рейтинг абстрактного показателя общей эффективности системы здравоохранения, а также индекса человеческого развития (ИЧР). Положим даже на секунду, что США действительно обходят нас по этим параметрам, пусть так. Но какое отношение они имеют к реальной готовности страны к борьбе с короной?

2. На англоязычном 9gag вспоминают об Иване Шаврее, одном из героических ликвидаторов аварии на ЧАЭС. На днях белорусское МЧС сообщило о его смерти от коронавируса. Вот самый заплюсованный комментарий:



https://9gag.com/gag/a2W69gZ

Для тех из вас, кто, возможно, не знает: была ситуация, в которой 3 водолаза должны были пробираться вброд и плыть через радиоактивный бассейн, чтобы добраться до клапанов и слить воду. Если бы они этого не сделали, ядерная “магма” упала бы в воду, вызвала взрыв и сделала бы целые регионы Европы непригодными для жизни.



Когда я впервые прочитал, как они добровольно пошли на верную и мучительную смерть, я рухнул внутри себя и встал с благодарностью. Какой славный и ценный способ умереть: не многие получают шанс узнать цену, за которую они продают свою жизнь – я вижу их не идущими вброд через радиоактивную воду, я представляю их купающимися в бессмертной благодарности миллионов, миллионов людей… Вдохновляя миллионы других людей на то, чтобы они ценили свою собственную жизнь. Господи, если бы я только мог совершить в своей жизни хотя бы частичку их подвига!

3. Читатели указали на сравнение масок с ремнями:

https://olegmakarenko.ru/2008520.html?thread=777537224#t777537224

https://www.facebook.com/alexander.baunov/posts/3990295427650735

Понял, что больше всего напоминает борьба с масками. Похоже было, когда вводили ремни безопасности в машинах и штрафы за непристёгнутых водителей и пассажиров.

Теперь все пристёгиваются машинально, а тогда водители и пассажиры отчаянно сопротивлялись и стыдились. Пристегнуться казалось одновременно признаком трусости, крайнего конформизма, неверия в судьбу и неумения водить.

Если ты такой невезучий, робкий, не уверенный в себе трус, так вообще не надо ездить.

Пассажиру было неудобно попросить водителя надеть ремень, и даже пристегнуться в машине самому значило обидеть водителя – поставить под сомнение его квалификацию и счастливый жребий.

Если водитель ставил заглушку, чтоб не пищало, или накидывал на себя ремень, не защёлкивая, когда проезжал мимо гаишников, пассажиру было положено понимающе кивать и иногда тоже накидывать на себя ремень для вида.

Нужно было всячески демонстрировать понимание, что эти ремни нужны алчным ментам и государству, которое вечно хочет обременить обычного человека, а он без этих самых ремней всю жизнь ездил, и ничего. А знает таких, которые пристёгивались, и сейчас трупы.

Нужно было уметь поддержать разговор о том, как ремни давят на живот и на грудь, как мешают дышать и водить, каково в них беременным, как они на самом деле снижают безопасность и мешают покинуть машину в случае ДТП: столкнулись, загорелись, сорвались в пропасть, а выбраться не смогли.

В коммерции народ тогда не был так силён, поэтому разговоров о том, что все придумано директором ГАИ, жена которого купила завод по производству ремней, или мировыми автомобильными концернами в сговоре с политиками, чтобы повысить цену машин и пополнить бюджет штрафами, или ВАЗ пролоббировал, таких разговоров не помню. Позднесоветский человек и в 90-е в сущности был бессребреником и финансовыми схемами объяснять действительность ещё не умел.